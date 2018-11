Erstes Kinderprinzenpaar in der 125-jährigen Geschichte der NARRHALLA München

Noch im Jubiläumsjahr stellt die Narrhalla erstmals in ihrer 125-jährigen Geschichte am 11.11. auf dem Münchner Viktualienmarkt gemeinsam mit dem offiziellen Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt München ein Kinderprinzenpaar mit Garde vor.

Ihren ersten großen Auftritt mit Garde haben Juli I. (Olberts) und Marcus I. (Parzefall), beide 9 Jahre alt, im Rahmen der „Narrhalla Tanzgala Münchner Leben“ am 16. November 2018 im Festsaal Hotel Bayerischer Hof. Zur Musik von aktuellen Hits und Party Klassiker präsentieren die jungen Tänzerinnen und Tänzer Auszüge aus Programm „Dance Party“ mit Hip Hop, Jazz und Showelementen.

Das Kinderprinzenpaar und die Kindergarde, alle zwischen 7 und 13 Jahren alt, trainieren in der Tanzschule von Initiator und Mentor Peter Simon, Narrhalla Ex-Prinz (2007), in der Tanzschule Studio Ritmo in der Peter-Anders-Straße 13 in München.

Peter Simon, Dipl. Betriebswirt (FH), ist Tanzlehrer, war mehrere Jahre in der Organisation von Sport- und Gesundheitskursen tätig, besitzt die Lizenz Trainer C-Breitensport Tanzen sowie eine Aerobic-Instructor-Lizenz und arbeitet als lizensierter „Social-Skrills-Trainer“ (Knigge-Trainer). Der begeisterte Tänzer, der selbst lateinamerikanische Tänze sowohl Einzel als auch Formationsturniere getanzt hat, unterrichtet seit vielen Jahren in der eigenen Tanzschule Studio Ritmo und gibt nicht nur seinen Schülern sein tänzerisches Wissen in der Praxis, ab November auch in Buchform: „Tanzen lernen“ weiter.

Unter der Leitung von Peter Simon ist Simone Schlicht für die Choreographie verantwortlich. Die diplomierte Musicaldarstellerin, begann bereits im Alter von 3 Jahren mit Ballett, beherrscht perfekt auch Hip Hop, Showdance, Jazz und Stepptanz und hat erfolgreich an nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen. Seit Jahren unterrichtet sie mit großer Begeisterung ihre eigenen Gruppen und gibt ihr tänzerisches Wissen an die kleinen und großen Nachwuchstänzer weiter.