Erstes Open Stage im Biergarten „Zum Flaucher“

Der Brombeershop ist von Anfang an mit dem Ziel gestartet, nicht einfach nur ein seelenloser Onlineticketshop zu sein. Das Ziel ist Kultur zu fördern und Menschen zu verbinden. Am Mittwoch, dem 17.05.2017 wird ein weiteres Projekt des Brombeershops sein Debüt feiern.

In Zusammenarbeit mit der Haberl Gastronomie startet im Biergarten „Zum Flaucher“ dort ein erstes Open Stage. Den ganzen Sommer steht einmal die Woche (wenn das Wetter mitspielt) Münchner Singer & Songwritern die Bühne in Münchens schönstem Biergarten bereit.

Das ist einerseits für die Musiker spannend, die sich auf der Bühne einem breiten Publikum vorstellen. Andererseits ist das auch für die Zuhörer spannend, da man nie weiß, wer da oben auf der Bühne stehen wird. Ein abwechslungsreicher Abend ist so garantiert.

Jede Open Stage hat ihre ganz eigene Dynamik und ihr eigenes Flair. Die Open Stage im Biergarten „Zum Flaucher“ liefert all jenen, die Musik auch mal abseits vom Mainstream in besonderer Atmosphäre genießen wollen, ein absolutes Highlight.

Bei jeder Veranstaltung werden 6-8 Musiker Gelegenheit zum Spielen haben. Jeder Künstler hat zwischen 10 und 20 min Zeit. Die Open Stage beginnt immer 18:30 Uhr und endet zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr.

In Zeiten, in denen die Subkultur immer mehr an den Rand gedrängt wird, setzen die Verantwortlichen der Haberl Gastronomie ein deutliches Zeichen und rücken die Subkultur wieder ein Stückchen in die Mitte. Wir freuen uns gemeinsam mit der Haberl Gastronomie auf einen wunderschönen Sommer im Biergarten „Zum Flaucher“.

Updates bezüglich der einzelnen Veranstaltungen finden sie auf der Webseite des Flauchers : www.zumflaucher.de und der Facebookseite des Flauchers: www.facebook.com/ZumFlaucher/

Musiker können sich vorab unter markus@brombeershop.de zu der Open Stage anmelden.