Ersthelfer-Crashkurs zur psychischen Gesundheit

Der mobile GesundheitsTreff Moosach lädt zu einem kostenlosen Ersthelfer-Crashkurs rund um das Thema psychische Gesundheit ein. Der Kurs „Da sein, wenn’s drauf ankommt – Erste Hilfe für psychische Gesundheit“ findet am Donnerstag, 16. Oktober, von 17.30 bis 19.30 Uhr online statt. Weitere Informationen zum Kurs und den Zugangslink finden Interessierte im Programm der 10. Münchner Woche für seelische Gesundheit unter www.woche-seelische-gesundheit.de.

In dem praxisorientierten Kurzworkshop lernen Teilnehmende, wie sie Menschen in psychischen Krisensituationen sicher und kompetent unterstützen können. Neben den Grundlagen psychischer Gesundheit werden wichtige Anlaufstellen und Hilfsmöglichkeiten vermittelt. Im Fokus stehen leicht anwendbare praktische Schritte, die helfen, Betroffene in akuten Krisen schnell und angemessen zu unterstützen. Der Kurs richtet sich an alle, die im privaten oder beruflichen Umfeld sensibel und kompetent mit psychischen Themen umgehen möchten.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „In Zeiten vielfältiger Krisen nehmen psychische Probleme leider immer mehr zu. Umso wichtiger ist es, dass wir uns in unserer Stadtgesellschaft gegenseitig unterstützen. Die Schulung in Erster Hilfe zur psychischen Gesundheit gibt uns Werkzeuge an die Hand, um bei Bedarf schnelle und bestmögliche Hilfe leisten zu können. Lassen Sie uns gemeinsam ein starkes Netzwerk der Unterstützung aufbauen.“

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Wir freuen uns, mit unseren GesundheitsTreffs wohnortnahe Anlaufstellen für Menschen mit komplexen gesundheitlichen Problemen anzubieten. Die Schulung zur Ersten Hilfe in psychischer Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil unseres mobilen Angebots in Moosach.“

Die GesundheitsTreffs sind zentrale Anlaufstellen in den Stadtteilen für Beratung, Vermittlung und Unterstützung bei gesundheitsbezogenen Anliegen. In Moosach ist der GesundheitsTreff mobil im Stadtteilladen Dachauer Straße 270b vertreten. Weitere feste Standorte finden sich in Riem, Neuperlach und Hasenbergl, betreut von multiprofessionellen Teams.

Mehr Informationen zu den GesundheitsTreffs unter https://stadt.muenchen.de/infos/gesundheitstreffs.html.