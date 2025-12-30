Ersthelfer reagieren bei Verkehrsunfall vorbildlich

Ein junger Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn in Richtung Passau schwer verletzt worden. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten wichtige Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Feuerwehr.

Aus noch unbekannter Ursache verlor ein 29-Jähriger, der allein auf der A 94 unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überfuhr die Leitplanke, kollidierte mit einem Baum und kam letztlich auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer blieb bewusstlos im Auto. Mehrere Ersthelferinnen und -helfer eilten dem Verletzten zu Hilfe – darunter eine Notfallsanitäterin, die privat unterwegs war. Sie sicherten die Unfallstelle ab, setzten einen Notruf ab, konnten den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug befreien und medizinisch erstversorgen.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes intensivierten die Maßnahmen, leuchteten die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher. Zwischenzeitlich musste die Autobahn in einer Fahrtrichtung komplett gesperrt werden. Nach einer Behandlung vor Ort wurde der Mann schwer verletzt in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.

Für eine unbeteiligte Angehörige, die ebenfalls vor Ort war, wurde das Kriseninterventionsteam zur Betreuung hinzugezogen.

Nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatz für die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet werden.

Der Einsatz ist eines von vielen Beispiel dafür, wie wichtig Kenntnisse in Erster Hilfe sind, um die Rettungskette lückenlos und schnell in Gang zu bringen und unter Umständen Leben zu retten.

Der Sachschaden und die Unfallursache sind der Branddirektion nicht bekannt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.