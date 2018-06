Erstmals Straßenkunst beim Münchner Sommernachtstraum

Kunst wird zur neuen festen Säule des Sommernachtstraums 2018. Bereits zum 13. Mal findet in diesem Jahr am 7. Juli der Münchner Sommernachtstraum statt. Neben dem spektakulären Feuerwerk, drei Open-Air-Bühnen und kulinarischen Highlights können Besucherinnen und Besucher in Kooperation mit „MUCA I Museum of Urban and Contemporary Art“ erstmals Street- und Urban Art bewundern.

Beim Sommernachtstraum 2018 wird es neben dem einzigartigen Programm aus Live-Musik, Kulinarik und Feuerwerk auch einige Kunstwerke des bekannten Street Art Künstlers L.E.T. (Les Enfant Terribles) zu bestaunen geben. Das Projekt „MUCA on tour“ ist dieses Jahr Teil des einzigartigen Münchner Sommerspektakels und verwandelt den Olympiasee ab 16 Uhr in eine „Water Gallery“ inklusive temporärer Brücke über den Olympiasee. „Wir freuen uns sehr, beim neuen Sommernachtstraum 2018, in Zusammenarbeit mit dem MUCA I Museum of Urban and Contemporary Art, Straßenkunst für einen unvergesslichen Abend ein neues Zuhause geben zu dürfen“, sagt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Street Art ist lebendiger Bestandteil des Sommernachtstraums 2018

Wenn am 7. Juli 2018 ab 16 Uhr Bandklänge im Olympiapark zu hören sind, öffnet zeitgleich für alle Besucher auch die „Water-Gallery“. Mitten im Olympiasee nahe des „Munich Olympic Walk of Stars“ werden vier Platten von je zwei mal zwei Metern Größe angebracht, die zuvor vom französisch stämmigen Street Artist gestaltet wurden.

Die Werke sind mal humoristisch, satirisch, oft sozialkritisch und decken Missstände unserer Konsumgesellschaft auf. Als besonderes Highlight stellt der Künstler L.E.T. live und vor Publikum am Sommernachtstraum-Abend ein Kunstwerk fertig.

Die Entstehung des Projekts „MUCA on tour“

Das Projekt, das dieses Jahr Teil des Sommernachtstraums sein wird, wurde 2014 auf der Kunstmesse „ARTMUC“ ins Leben gerufen. Das „Museum of Urban und Contemporary Art“ startete dort eine Aktion, um die Veränderung von Kunst an unterschiedlichen Orten zu beobachten. Dazu wurden internationale Künstler eingeladen, die auf der Messe ihre Kunstwerke nicht nur präsentierten, sondern sie auch vor Ort auf mobilen Wänden fertigten. Seitdem werden ausgewählte Werke an unterschiedlichsten Orten ausgestellt: „MUCA on tour“. Ziel ist es, Deutschland als Kreativstandort zu stärken und Kunst an öffentliche Orte zu bringen. Der Olympiapark ist während des Sommernachtstraums die nächste Station von „MUCA on tour“.

Der Künstler beim Sommernachtstraum 2018: L.E.T. – Les Enfants Terribles

Der Street Art Künstler stammt ursprünglich aus Frankreich und ist in Düsseldorf aufgewachsen, wo er bis heue aktiv arbeitet sowie das Stadtbild prägt. L.E.T. arbeitet mit Stencils, Schablonen verschiedener Motive. Er sprüht diese auf unterschiedliche Flächen wie Beton, Holz oder Leinwand, wodurch sie eine andere Wirkung erzielen und die „Vielfalt im Ähnlichen“ darstellen. Ein wichtiges Element seiner Motive ist, dass sie eine starke symbolische Kraft besitzen.

Von der unvergleichbaren Handschrift des Künstlers können sich die Besucher des Sommernachtstraums am 7. Juli 2018 selbst überzeugen.