Erweiterung des Klinikums Bogenhausen beginnt

München, 06. Februar 2018. Das Klinikum Bogenhausen ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Um bald noch mehr Münchnerinnen und Münchner medizinisch auf höchstem Niveau zu behandeln, entsteht ein Erweiterungsbau. Er schließt an der Ostseite an das bestehende Gebäude ebenengleich an. So werden der OP-Trakt sowie die Intensiv- und Beatmungsstationen weiter ausgebaut. Das Baufeld im Osten des Klinikums wird ab Anfang Februar für den Erweiterungsbau vorbereitet – hier stehen Erdarbeiten sowie die Verlegung der Energiezentrale im Mittelpunkt. Startschuss und damit Baubeginn für den eigentlichen Neubau wird Mitte 2019 sein. Parallel zum Neubau gibt es Umbauarbeiten im Bestand und nach Fertigstellung des Neubaus wird das Bestandsgebäude modernisiert.

Baufeldfreimachung hat am 05. Februar begonnen

Im Rahmen der Baufeldfreimachung auf dem Klinikgrundstück sind Rodungsmaßnahmen im Februar notwendig. Sie gewährleisten, dass der Rettungshubschrauber am Standort Bogenhausen während der Bauzeit uneingeschränkt für die Notfallversorgung verfügbar ist. Um den Eingriff so gering wie möglich zu gestalten, wurden bereits während der Planung die notwendigen Eingriffe in den umliegenden Baumbestand reduziert. In enger Abstimmung mit dem Baureferat Gartenbau sowie der Unteren Naturschutzbehörde wurden insgesamt 10 Großbäume festgestellt, welche für eine Verpflanzung geeignet sind. Im Anschluss zur Baumaßnahme wird das Klinikgelände zudem neu bepflanzt.

Auch die Verkehrsplanung ist während der Bauphase im Blick: Die Planung sieht vor, dass es im Osten eine zweite Zufahrt zum Klinikum Bogenhausen von der Englschalkinger Straße her geben wird. Hier kann der Lieferverkehr einfahren und nach Westen wieder abfahren. Das wird zu einer Entspannung und Entzerrung der Verkehrssituation führen. Diese Planung wird es auch möglich machen, dass die Rettungswägen zukünftig über die alte Zufahrt ein-, aber über die neue, zweite Straße abfahren. Bisher konzentrieren sich alle Zu- und Abfahrten auf einen Knotenpunkt. Dieser wird durch eine zweite Zu- und Abfahrt zukünftig entlastet. Das hat ein unabhängiges Verkehrsgutachten bestätigt. Für die Baustelleneinrichtung sowie die neue Zufahrt wird Fläche auf den Mitarbeiterparkplätzen benötigt. Die Parkplätze für Besucher bleiben komplett bestehen.

Die Baumaßnahmen am Klinikum Bogenhausen in Zahlen

Klinikum Bogenhausen wird durch umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur weiter gestärkt.

Am Klinikum Bogenhausen entsteht ein Erweiterungsbau im Osten. Darüber hinaus wird das Bestandsgebäude komplett modernisiert.

Um eine zeitnahe Integration von Abteilungen aus Schwabing in Bogenhausen zu ermöglichen, werden zudem Flächen im Bestandsbau freigemacht.

Dies ist ein sehr komplexes Projekt, da mehrere Vorgänge teilweise parallel geplant werden.

Der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München investieren in alle vier Standorte der StKM in den nächsten Jahren rund eine dreiviertel Milliarde Euro in Neubauten und Modernisierung. Diese Neuausrichtung ist aktuell eines der größten Gesundheits-Projekte in Deutschland.

Das Bauprojekt am Klinikum Bogenhausen erhält aus dem Krankenhausbauprogramm des Freistaats für 2018 eine große Einzelprojekt-Förderungssumme.

Geplante Gesamtkosten: 395 Mio. Euro.

Der Hubschrauberlandeplatz wird auf das Dach des Erweiterungsbaus verlegt und damit noch weiter entfernt von der Wohnbebauung errichtet. Das hat Vorteile für Patienten und Anwohner. Für Patienten bedeutet es einen schnelleren Zugang zum OP, für Anwohner eine reduzierte Geräuschentwicklung.