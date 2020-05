Es geht wieder aufwärts – Zeltdach-Touren und die Olympiastadion-Besichtigung starten am 30. Mai

Jetzt ist es fix: Morgen, Samstag, 30. Mai, startet der Besucherservice im Olympiapark mit einem Teil seines Touren-Angebotes und auch das Olympiastadion kann wieder auf eigene Faust besucht werden. Die Parkeisenbahn wird ebenfalls ab Samstag ihre Runden im Olympiapark drehen.

„Wir freuen uns sehr, den Münchnerinnen und Münchnern endlich wieder einen Teil unserer Angebote offerieren zu können. Dabei ist es uns wichtig, neben schönen Erlebnissen und Spaß vor allem auch Sicherheit zu bieten. Darum haben wir für alle Bereiche umfassende Hygienekonzepte erarbeitet und setzen diese vor Ort um.“

Und das ist zu beachten: Die Zeltdach-Tour, die Zeltdach-Tour mit Flying Fox als auch die Stadion-Tour, die ebenfalls wieder durchgeführt wird, sollten idealerweise vorab unter www.touren-olympiapark.de gebucht werden. Hier sind auch die diversen Tour-Termine einzusehen. Zudem können im WebShop https://shop.olympiapark.de/ Gutscheine und Tour-Tickets schnell und bequem erworben werden. Wichtiger Hinweis für die Zeltdach-Tour: Bitte eigenen Mund-Nase-Schutz mitbringen! Für eventuelle Rückfragen steht der Besucherservice unter 089 30 67 24 14/2415 von 12.00 bis 17.00 Uhr oder unter besucherservice@olympiapark.de zur Verfügung.

Nicht nur viel Platz, sondern vor allem viele wunderbare Eindrücke bietet das Olympiastadion, das von Besucherinnen und Besuchern ab 30. Mai wieder täglich in der Zeit von 12.00 bis 19.00 Uhr besichtigt werden kann.

Last but not least wird wieder über die Arena des Olympiastadions geflogen. Infos zum Flying Fox gibt es unter www.sayaq-adventures-muenchen.com oder Tel. 089 991 76 588.

Bereits geöffnet haben das Restaurant am Olympiasee sowie (nach Wetterlage) der Biergarten auf dem Coubertinplatz. Ebenso kann auf der Tennisanlage an der Werner-von-Linde-Halle gespielt werden und auch hier hat das Tennisbistro geöffnet. Und nicht zu vergessen, der Bootsverleih und das Kino am Olympiasee (www.kinoamolympiasee.de) steht den Münchnerinnen und Münchnern ebenfalls zur Verfügung. Weitere Infos unter olympiapark.de.