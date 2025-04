Es ist soweit: Wankbahn öffnet am Karfreitag

Anlage erfolgreich überholt

Garmisch-Partenkirchen. Mit dem Frühjahr 2025 sind die aufwändigsten Revisionsarbeiten seit Bestehen der Wankbahn nun beendet. Am Karfreitag, 18. April ist es soweit und die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB) startet in ihren ersten Sommerbetriebstag am Wank.

„Es war ein harter Winter, denn wir hatten Zeitdruck, damit alles pünktlich zum Frühjahr fertig wird. Aber jetzt haben wir‘s geschafft. Das Team hat ordentlich Gas gegeben!“, erzählt Robert Kirchdorfer, Betriebsleiter der Wankbahn.

Umfassende Revisionsarbeiten durchgeführt: Antriebsmotoren erneuert – Anlage wird leistungsfähiger

Die Anlage wurde komplett erneuert und aufgrund der außerplanmäßigen Wartungen wurde den ganzen Winter durchgearbeitet. Aufgrund dessen war die Bahn seit November 2024 durchgehend nicht in Betrieb.

„Wir sind sehr stolz auf das gesamte Team der Wankbahn und den daran beteiligten Firmen. Das ist eine außergewöhnliche Leistung! Jetzt freuen wir uns auf die Öffnung. Das war ein groß angelegtes Projekt, die Gesamtkosten liegen bei 1 Millionen Euro“, sagt Karl Dirnhofer, technischer Leiter der BZB.

Die Antriebsmotoren beider Sektionen und die dazugehörige Steuerung wurden komplett erneuert, da die Hersteller der verbauten Steuerung mittlerweile vom Markt verschwunden sind und es keine Ersatzteile mehr gibt. Für die neuen Motoren wurden zudem leistungsstarke Frequenzumrichter benötigt, die in 1,5 Tonnen schweren Schaltschränken verbaut sind. Außerdem wurde die Notantriebssteuerung neu aufgesetzt und die Bremsanlage überholt.

Weiterhin wurden die Anforderungen an den Brandschutz erhöht. So wurden z.B. die elektrischen Schaltkomponenten von den Antriebsmotoren durch Brandschutzwände getrennt.

Parallel wurden alle regulären Revisionsarbeiten wie z.B. Rollentausch, Austausch von Verschleissteilen und Arbeiten am Seil durchgeführt.

Gastronomie am Wank geöffnet

Mit dem Start der Sommersaison am Wank öffnen auch die zugehörigen Restaurants. Das Wankstüberl (täglich von 10-17 Uhr), direkt in der Talstation der Wankbahn hat seit dem 07. April geöffnet. Die Sonnenalm in der Bergstation (täglich von 9-16:30 Uhr) öffnet mit der Öffnung der Bahn. Direkt am Ostersamstag, 19. April um 13:30 Uhr spielt die 7-köpfige Band John Blow mit Tiroler Blasmusik auf der Terrasse. Unterstützt wird das Konzert von GaPa Live.

Alles Infos zum Sommerbetrieb finden Gäste hier: https://zugspitze.de/de/Unsere-Bergwelten/Die-Gebiete/Panoramaberg-Wank