Es wird weihnachtlich im Bayern-Park!

Adventszauber und Winterferienspaß im beliebten Freizeitpark.

Gute Nachrichten für alle Fans des Bayern-Parks! In diesem Jahr öffnet der Freizeitpark auch im Winter seine Pforten. An den ersten drei Advents-Wochenenden (jeweils von Freitag bis Sonntag) dürfen sich die Besucher auf den Adventszauber freuen, welcher eine Teilöffnung des Parkgeländes beinhaltet. Die Besucher erwartet Spaß und Action in vielen Fahrgeschäften, ein stimmungsvolles, weihnachtliches Showprogramm sowie Marktstände mit heimischen Produkten vor festlich geschmückter Kulisse. Zudem ist ein Teilbereich des festlich geschmückten und beleuchteten Parks auch in den Weihnachtsferien vom 26. bis 30. Dezember 2023 geöffnet.

Adventszauber

An den Advents-Wochenenden 1. bis 3. Dezember, 8. bis 10. Dezember und 15. bis 17. Dezember können die Besucher ein ganz besonderes Parkerlebnis genießen. Spaß und Action in vielen geöffneten Fahrgeschäften trifft auf vorweihnachtliche Stimmung. Der Park ist mit funkelnden Lichtern, riesigen 3D-Lechtelementen und festlicher Dekorationen geschmückt, die die Besucher in eine magische Atmosphäre eintauchen lassen. Zudem dürfen sich Klein und Groß auf Maskottchen Franz-Xaver sowie seine Shows freuen. Darüber hinaus gibt es ein weihnachtliches Programm mit Geschichten für Kinder und musikalischer Untermalung in der Kirche und auf der Showbühne sowie eine spektakuläre Feuershow. Abends schauen zudem die Perchten vorbei. Hervorragend abgerundet wird das weihnachtliche Flair mit Marktständen, die regionale Handwerksprodukten, wie Krippen, Schmuck, Holzwaren und Handarbeiten, anbieten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – von Glühwein bis Schupfnudeln und Crêpes ist hier für jeden etwas dabei.

Winter-Ferienspaß

Zudem ist auch in den Weihnachtsferien von 26. bis 30. Dezember ein Teilbereich des Parks geöffnet. Festlich geschmückt und beleuchtet lädt er zu einem unvergesslichen Ferienerlebnis für alle Freizeitpark-Fans ein. Die Besucher dürfen sich auf Spaß und Action in vielen Fahrgeschäften vor einmaliger, weihnachtlicher Kulisse freuen. Für grenzenlosen Fahrspaß sorgen zum Beispiel das Kettenkarussell, das Schwanenkarussell, die Schweinchen- und Schildkrötenbahn, Wurm im Apfel oder Duell der Adler. Auch die neue Familienachterbahn FirleFranz hat geöffnet – hier können die Besucher einmaligen Fahrspaß bei der Rückwärts- und Vorwärtsfahrt genießen. Wer sich gerne austobt und klettert wird auf den Spielplätzen fündig. Hier können die Kids ausgelassen spielen, während Mama und Papa einen Glühwein genießen. In der Indoorhalle gibt es zudem Fahrspaß im Innenbereich, sowie eine Kletterwand, die von den Besuchern erklommen werden kann. Außerdem im Angebot: eine Bastelstation der Bayern-Park Fans für alle die Lust haben kreativ zu sein.

Weitere Informationen unter www.bayern-park.de.