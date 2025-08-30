Espressitto Tagesbar & Café – Neuer Treffpunkt im Herzen Münchens

Mitten in der Kaufingertor-Passage, nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt, lädt das neue Espressitto Tagesbar & Café zum Genießen und Verweilen ein. Der stilvolle Treffpunkt vereint italienische Lebensart mit moderner Münchner Gastfreundschaft und ist damit die perfekte Adresse für eine entspannte Auszeit vom Shopping oder einen genussvollen Start in den Abend.

Ob feiner Kaffeegenuss, erfrischende Cocktails oder leichte Gerichte – das Espressitto überrascht mit einer abwechslungsreichen Auswahl:

verschiedene Tramezzini

täglich wechselnde Suppen

hausgemachte Kuchen & Tartelettes

frische Sandwiche

italienische Panini

Abgerundet wird das Angebot durch einen ausgezeichneten Service, der jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis macht.

Espressitto – der perfekte Platz, das Leben zu genießen.

