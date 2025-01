EU-Kommission leitet förmliches Verfahren gegen TikTok wegen Risiken bei Wahlen ein

Wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Gesetz über digitale Dienste (DSA) hat die EU-Kommission ein förmliches Verfahren gegen TikTok eingeleitet. Dabei geht es um die Verpflichtung von TikTok, systemische Risiken im Zusammenhang mit der Integrität von Wahlen ordnungsgemäß zu bewerten und abzumildern, insbesondere im Zusammenhang mit den jüngsten rumänischen Präsidentschaftswahlen am 24. November.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Wir müssen unsere Demokratien vor jeder Art von ausländischer Einmischung schützen. Wann immer wir eine solche Einmischung vermuten, insbesondere bei Wahlen, müssen wir schnell und entschlossen handeln. Nach ernsthaften Hinweisen darauf, dass sich ausländische Akteure durch die Nutzung von TikTok in die rumänischen Präsidentschaftswahlen eingemischt haben, untersuchen wir nun gründlich, ob TikTok gegen das Gesetz über digitale Dienste verstoßen hat, indem es solche Risiken nicht bekämpft hat. Es sollte klar sein, dass in der EU alle Online-Plattformen, einschließlich TikTok, zur Rechenschaft gezogen werden müssen.“

Das Verfahren wird sich auf den Umgang mit Risiken für Wahlen oder den zivilgesellschaftlichen Diskurs konzentrieren, die mit den folgenden Bereichen zusammenhängen:

TikToks Empfehlungssysteme , insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit der koordinierten unauthentischen Manipulation oder der automatisierten Nutzung des Dienstes.

, insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit der koordinierten unauthentischen Manipulation oder der automatisierten Nutzung des Dienstes. TikToks Politik in Bezug auf politische Werbung und bezahlte politische Inhalte.

In Bezug auf beide Elemente wird die Kommission unter anderem untersuchen, ob TikTok die Risiken, die sich aus den spezifischen regionalen und sprachlichen Aspekten der nationalen Wahlen ergeben, sorgfältig gemindert hat.

Sollte sich der Verdacht der Kommission bestätigen, würden diese Mängel einen Verstoß gegen die Artikel 34 Absatz 1, 34 Absatz 2 und 35 Absatz 1 DSGVO darstellen. Die Kommission wird nun vorrangig eine eingehende Untersuchung durchführen. Die Einleitung eines förmlichen Verfahrens greift dessen Ergebnis nicht vor.

Der Beschluss zur Einleitung einer Untersuchung berücksichtigt Informationen, die aus freigegebenen Geheimdienstberichten der rumänischen Behörden sowie aus Berichten Dritter stammen. Die Untersuchung stützt sich auch auf die Analyse der von TikTok in den Jahren 2023 und 2024 vorgelegten Risikobewertungsberichte, die Antworten auf die Auskunftsersuchen der Kommission und die von TikTok vorgelegten internen Unterlagen.

Coimisiún na Meán, der Koordinator für digitale Dienste in Irland, wurde an der Untersuchung der Kommission beteiligt und wird mit seinem Fachwissen und seiner Analyse zu dem Fall beitragen. Irland ist das Land der Niederlassung von TikTok in der EU.

Nächste Schritte

Nach der förmlichen Eröffnung des Verfahrens wird die Kommission weiterhin Beweise sammeln, z. B. durch zusätzliche Auskunftsersuchen, Überwachungsmaßnahmen, Befragungen, Nachprüfungen und die Beantragung des Zugangs zu Algorithmen. In diesen Auskunftsersuchen kann TikTok aufgefordert werden, Daten und Unterlagen vorzulegen, die das Unternehmen aufgrund der von der Kommission am 5. Dezember erlassenen Anordnung zur Vorratsspeicherung aufbewahren musste.

Die Eröffnung eines förmlichen Verfahrens ermächtigt die Kommission, weitere Durchsetzungsmaßnahmen wie einstweilige Maßnahmen und Entscheidungen über die Nichteinhaltung der Vorschriften zu treffen. Die Kommission ist auch befugt, jede von TikTok eingegangene Verpflichtung zur Behebung der Mängel, die Gegenstand des Verfahrens sind, zu akzeptieren.

Das DSA sieht keine gesetzliche Frist für die Beendigung eines förmlichen Verfahrens vor. Die Dauer einer eingehenden Untersuchung hängt von mehreren Faktoren ab, u. a. von der Komplexität des Falles, dem Umfang der Zusammenarbeit des betroffenen Unternehmens mit der Kommission und der Ausübung der Verteidigungsrechte.

Darüber hinaus greift die Eröffnung eines förmlichen Verfahrens anderen Verfahren nicht vor, die die Kommission möglicherweise nach anderen Bestimmungen des DSA einleitet.

Hintergrund

Am 5. Dezember 2024 hat die Kommission TikTok eine „Aufbewahrungsanordnung“ (retention order) auferlegt, mit der die Plattform aufgefordert wurde, Daten einzufrieren und aufzubewahren, die sich auf tatsächliche oder vorhersehbare systemische Risiken beziehen, die ihr Dienst für Wahlprozesse und den zivilgesellschaftlichen Diskurs in der EU darstellen könnte. Diese Aufbewahrungsanordnung betrifft die nationalen Wahlen in der Europäischen Union zwischen dem 24. November 2024 und dem 31. März 2025.

Dies ist die dritte Untersuchung, die die Kommission gegen TikTok eingeleitet hat, nach der am 19. Februar 2024 eingeleiteten Untersuchung und der im August 2024 mit Verpflichtungen abgeschlossenen Untersuchung.

Am 30. April 2024 hat die Kommission ein Whistleblower-Tool für die DSA eingeführt. Das DSA-Whistleblower-Tool bietet Personen mit Insider-Informationen eine sichere und datengeschützte Möglichkeit, der Europäischen Kommission anonyme oder zugeschriebene Hinweise auf schädliche Praktiken von VLOPs und VLOSEs zu übermitteln.