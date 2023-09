Ein nicht alltäglicher Anblick bot sich heute am Münchner Airport: Nach der Landung auf der nördlichen Start- und Landebahn rollte ein Kampfflugzeug der Bundeswehr vom Typ “Eurofighter” über das westliche Vorfeld.

Der Grund für den Besuch des seltenen Gastes am Airport: Um für Notfälle gewappnet zu sein, übt die Luftwaffe in regelmäßigen Abständen Landungen, Betanken und Starts auf großen zivilen Verkehrsflughäfen – so auch in München.