Europa Mai: Aktionen zum Europatag und freie Fahrt im Umadum

Am 9. Mai ist Europatag – ein Tag, der an die Gründung und die Werte der Europäischen Union erinnert. Wie in den Vorjahren setzt die Landeshauptstadt München gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern ein starkes Zeichen für Europa. Mit spannenden Aktionen laden die Europa-Mai-Partner alle Münchnerinnen und Münchner zum Mitmachen und Austauschen ein.

Unterstützt von Oberbürgermeister Dieter Reiter und dem Stadtrat leuchtet das Rathaus am Abend des 9. Mai in blau-gelbem Licht. Das historische Gebäude wird mit einer animierten EU-Flagge erstrahlen. Während der Europa-Woche vom 5. bis zum 11. Mai wehen Länderflaggen und EU-Flaggen auf dem Marienplatz, in der Fußgängerzone und an weiteren zentralen Plätzen in München.

Seit Mitte April fährt die Europa-Tram in auffälliger Beklebung in Blau und Gelb durch die Stadt. Zudem bietet das elektrisch betriebene Europa-Mobil des Europe Direct München den ganzen Monat über ein vielfältiges Informations-, Aktions- und Spiel-Angebot.

Bis zu 100 Organisationen und Institutionen präsentieren beim Europa-Mai ein buntes Programm. Am 9. Mai gibt es eine Kino-Aktion des Europe Direct München und des DOK.fests in der Reihe „Nie wieder ist jetzt?“. Zudem findet am heutigen 7. Mai die Begleitveranstaltung zur Ausstellung „Mothers of Europe – Gründerinnen einer Idee“ im Rathaus statt, die bis zum 27. Juni kostenlos besucht werden kann.

Kostenlose Fahrt im Umadum am 11. Mai

Am Sonntag nach dem Europatag laden die Kooperationspartner des

Münchner Europa-Mais die Bürgerinnen und Bürger zu einer kostenlosen Fahrt im „Umadum – das Münchner Riesenrad“ ein. Am 11. Mai von 14 bis 18 Uhr wird das Umadum zum „Europa*Rad“. In den 27 Gondeln und an Infoständen erwarten über 50 pro-europäische Institutionen die Teilnehmenden mit einem bunten Mitmachprogramm, Live-Musik und Pavillons zu Kunst, Kultur, Forschung und politischer Bildung.

Stadträtin Dr. Julia Schmitt-Thiel (SPD-Fraktion) in Vertretung des Oberbürgermeisters, Staatsminister Eric Beißwenger und Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft, eröffnen die Veranstaltung gemeinsam mit Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, und Dr. Udo Bux, Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments.

Auch Vertreter*innen verschiedener europäischer Konsulate und Mitglieder des Europäischen Parlaments nehmen am Europa*Rad teil. Von Seiten der Landeshauptstadt freuen sich die Stadtratsmitglieder Mo Lüttig, Felix Sproll, Sonja Haider, Florian Schönemann, Sibylle Stöhr und Sabine Bär darauf, in einer Gondel mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen.

Mehr zum Münchner Europa-Mai

Bereits zum sechsten Mal veranstalten diese Partner 2025 den Münchner Europa-Mai: die Landeshauptstadt München und das Europe Direct München im Referat für Arbeit und Wirtschaft gemeinsam mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in München sowie der Bayerischen Staatskanzlei und der Europa Union München. Das Europa*Rad richten die Veranstalter gemeinsam mit dem Centrum für angewandte Politikforschung CAP an der Ludwig-Maximilians-Universität München aus.

Weitere Informationen und Termine finden sich unter www.europa-mai.de und in den Sozialen Medien unter @munich4EUROPE und mit den Hashtags #munich4EUROPE und #europamai.

Alle Informationen zum Europa*Rad am 11. Mai und die Liste der Anbieter gibt es unter www.europa-mai.de/events/europarad-2025.