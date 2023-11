Europa-Malwettbewerb für Grundschulkinder

Der Fachbereich Europa und Internationales im Referat für Arbeit und Wirtschaft lädt gemeinsam mit der Münchner Stadtbibliothek alle Münchner Dritt- oder Viertklässler*innen ein, beim stadtweiten Europa-Malwettbewerb mitzumachen.

„Wie erscheint ein Europa deiner Träume? Wie könnte Europa im Jahr 2050 aussehen, wenn du erwachsen bist? Was wünschst du dir besonders für dein Europa?“: Das sind Fragen, zu denen Schulkinder ein halbes Jahr vor den nächsten Europawahlen ihre Ideen, Wünsche und Gedanken kreativ ausdrücken können. Das Gewinnerbild soll das Motiv für den Aktionsmonat „Europa-Mai 2024“ der Stadt München und ihrer Partner werden und fast einen Monat lang im Stadtgebiet auf Plakaten zu sehen sein. Ausgewählte Bilder werden außerdem im Frühjahr 2024 im Gasteig HP8 und im Referat für Arbeit und Wirtschaft ausgestellt.

Die Jury setzt sich aus engagierten Europa-Akteur*innen der Landeshauptstadt München und ihres Europa-Netzwerks sowie einer Kinder-Jury der Münchner Stadtbibliothek zusammen. Eine weitere Stimme kommt von der Kunstexpertin Johanna Berüter, Museum Villa Stuck.

Mitmachen können alle Kinder, die eine 3. oder 4. Klasse einer Münchner Grundschule besuchen, ob einzeln oder als Aktivität für die ganze Klasse. Auch Gemeinschaftsbilder sind möglich.

Alle Informationen und Details zu den Teilnahmebedingungen finden sich unter https://stadt.muenchen.de/infos/mal-mir-dein-europa.html. Einsendeschluss ist am 22. Dezember.

Über den Münchner Europa-Mai

Der Europatag am 9. Mai erinnert an die Werte und Grundlagen der Europäischen Union. Den Europa-Mai veranstalten das Referat für Arbeit und Wirtschaft und das Europe Direct München gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments und der Vertretung der Europäischen Kommission in München sowie der Bayerischen Staatskanzlei und der Europa-Union München. Informationen und Termine zum Europa-Mai 2024 gibt es im kommenden Jahr unter http://www.europa-mai.de. In den sozialen Medien ist der Europa-Mai aktiv unter @munich4EUROPE und mit den Hashtags #munich4EUROPE und #europamai.