Europacup: Der internationale Saison-Auftakt beim Münchner Bouldermonat

Am kommenden Freitag und Samstag, 7. und 8. März, findet der Europacup im Münchner Actionsportzentrum statt. Allen Zuschauenden wird im Rahmen des Münchner Bouldermonats ein echtes Spektakel geboten: Der Europacup ist das erste internationale Kräftemessen der Saison und der letzte Testlauf, bevor im April die Weltcup-Reihe durchstartet. Für das hochkarätige Event werden Teilnehmende aus mehr als 20 Ländern aus ganz Europa erwartet. Wer vor Ort nicht dabei sein kann, muss trotzdem nichts verpassen: Alle Runden werden im Livestream übertragen. Alle Infos zum Event, zu den Startenden und zum Livestream lesen Sie hier.

Nachwuchstalente, Weltcup-Starter*innen und eine Olympia-Teilnehmerin

Mit dem Blick auf das Teilnehmerinnenfeld der Damen fällt direkt ein Name auf: Lucia Dörffel (DAV Chemnitz). Die Athletin, die als erste Frau für Deutschland im Sportklettern bei Olympischen Spielen antrat, wird auch im Olympiapark an den Start gehen. Die amtierende Deutsche Meisterin im Bouldern Anna-Maria Apel (DAV München-Oberland) ist ebenfalls mit von der Partie und darf sich gute Chancen ausmalen: Bei der letztjährigen Jugend-WM in Guiyang wurde sie Dritte und darf jetzt in München ein Heimspiel absolvieren. Unterstützung bekommen die beiden von ihren Teamkolleginnen und Weltcup-Routiniers Roxana Wienand (DAV Darmstadt), Alma Bestvater (DAV Weimar), Afra Hönig (DAV Landshut) und Florence Grünwald (DAV Freising). Und auch die Nachwuchstalente Hannah Hattenbach (DAV Koblenz) und Maria Koepler (DAV AlpinClub Hannover) dürfen auf der internationalen Bühne ihr Können unter Beweis stellen.

Spannend geht es auch bei den Männern zu: Mit Emil Zimmermann (DAV Freiburg-Breisgau), Thorben Perry Bloem (DAV Braunschweig) und Max Kleesattel (DAV Schwäbisch Gmünd) schickt der DAV drei weltcuperfahrene Athleten ins Rennen. Dazu kommen zahlreiche vielversprechende Nachwuchstalente: Die Rede ist von Lucas Trandafir (DAV Regensburg), der Drittplatzierte bei der Deutschen Meisterschaft im Bouldern, Timo Ossig (DAV Allgäu Kempten), Tim Würthner (DAV Würzburg), Jonas Körner (DAV Braunschweig) und Oscar Pongratz (DAV AlpinClub Hannover).

Die gesamte Startliste der Damen finden Sie hier.

Die gesamte Startliste der Herren finden Sie hier.

Live-Ergebnisse werden hier zu finden sein.

Livestream und Zeitplan

Alle Runden des Europacups werden im Livestream übertragen:

Zeitplan:

Freitag, 07. März Einlass Zuschauer*innen 09:00 Uhr Freitag, 07. März Qualifikation (zuerst Herren, im Anschluss Damen) 10:00 Uhr Samstag, 08. März Einlass Zuschauer*innen 12:00 Uhr Samstag, 08. März Halbfinale Damen/Herren 13:00 Uhr Samstag, 08. März Finale Herren 19:00 Uhr Samstag, 08. März Finale Damen 20:30 Uhr Samstag, 08. März Siegerehrung Im Anschluss an das Finale

Der Eintritt für die Qualifikation ist kostenlos.