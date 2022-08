European Championships Munich 2022: Mountainbike-Spektakel vor 13.000 Zuschauer:innen

an Tag neun der European Championships Munich 2022 war der Olympiapark selbst wieder Mittelpunkt des Geschehens. 13.000 Zuschauer:innen sammelten sich entlang der mehr als vier Kilometer langen Strecke beim Mountainbike Cross-Country, um die Männer bei Drops, Wurzelpassagen und Sprüngen zu beobachten. Auch die weiteren Sportveranstaltungen etwa an der Olympia-Regattaanlage und am Königsplatz sowie die Events beim Festival The Roofs waren mit 72.100 Fans gut besetzt. München kennt eben kein schlechtes Wetter.

4,27 Kilometer mal acht Runden: Knapp 35 Kilometer waren die Mountainbiker am frühen Freitagabend auf der Strecke um und auf dem Olympiaberg unterwegs. Mountainbike-Olympiasieger und Favorit Thomas Pidcock (GBR) setzte sich nach rund einer halben Stunde von seinen Konkurrenten ab und holte souverän Gold vor Sebastian Fini (DEN) und dem Schweizer Filippo Colombo. Der Deutsche Luca Schwarzbauer wurde Zehnter. Ordentlich Kilometer haben bei dem Rennen auch Fans und Fotografen gemacht. Auf der Suche nach dem spektakulärsten Spot ging es mit Buggy und Bulldogge an der Strecke entlang.

