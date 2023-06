European Championships Munich 2022 veröffentlichen Zahlen zur Nachhaltigkeit

Stadt München erzielt Werbewert in Höhe von 486 Mio. Euro

Das Thema Nachhaltigkeit war ein zentraler Bestandteil in der Planung und Umsetzung der European Championships Munich 2022. Beeindruckende Zahlen belegen nun, dass die Nachhaltigkeitsinitiative sowohl ökologisch, sozial als auch ökonomisch ein voller Erfolg war. Insbesondere die Stadt München konnte mit einer lokalen Wertschöpfung von 122 Mio. Euro und einem Werbewert in Höhe von 486 Mio. Euro von der Veranstaltung profitieren.

Die European Championships Munich 2022 brachten als größtes Multisportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 ganz München in Bewegung und vereinten die bestehenden Europameisterschaften neun olympischer Sportarten und das Festival The Roofs unter einem Dach. Nun veröffentlichte das Lokale Organisationskomitee den Nachhaltigkeitsbericht zur Veranstaltung. Herausragende Zahlen belegen, dass das Nachhaltigkeitsmanagement auf allen drei Ebenen (ökonomisch, ökologisch und sozial) langfristige Effekte ausgelöst hat. Die Stadt München profitierte mit einer lokalen Wertschöpfung in Höhe von 122 Mio. Euro* und konnte durch die Sichtbarkeit in allen Medien europaweit einen Werbewert in Höhe von 486 Mio. Euro** erzielen. Durch den Einsatz von Wasserspendern wurden über 500.000 PET-Flaschen eingespart und über 5.000 kg Banner und Fahnenstoffe konnten wiederverwertet werden. Durch das Angebot von 120 Stunden inklusiven Services mit Audiodeskriptionen, induktiven Höranlagen oder Gebärdendolmetschen war die Veranstaltung ein inklusives Erlebnis für alle. Auch beim sportlichen Nachwuchs hinterließ die Veranstaltung einen bleibenden Eindruck: Über 83.000 Kinder und Jugendliche wurden im Zuge der Initiative Future Class of 22 vor und während München 2022 in Bewegung gebracht.

Nachhaltigkeit war ein zentraler Wert der European Championships und zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Organisation. Die Organisatoren setzten auf langfristig angelegte Konzepte und die Nachnutzung vorhandener Infrastrukturen. München 2022 bewies, dass sich ein Multisportevent und Nachhaltigkeit nicht ausschließen und dient – nicht bloß in dieser Hinsicht – als Vorbild für künftige Veranstaltungen.

Der Erfolg der Nachhaltigkeits-Strategie spiegelt sich in vielen Zahlen und Fakten wider:

Nutzung von 0% Neubauten, 2% temporäre Bauten, 1% sanierte Flächen, 97% bestehende Sportinfrastruktur

Über 83.000 Kinder und Jugendliche wurden im Zuge der Initiative Future Class of 22 vor und während München 2022 in Bewegung gebracht.

4.000 Teilnehmer: innen absolvierten während der Veranstaltung das Munich 2022 Sportabzeichen, bei dem sportliche Herausforderungen in allen neun Sportarten gemeistert werden mussten.

Etwa 5.000 kg Banner und Fahnenstoffe konnten wiederverwendet werden.

Über 120 Stunden Inklusive Services wurden angeboten (alle Medaillenentscheidungen mit Audiodeskription, induktive Höranlagen, Gebärdendolmetschen).

95,8% der Besucher: innen mit Behinderung waren mit dem Eventerlebnis (sehr) zufrieden.

Über 500.000 PET-Flaschen wurden durch die Aufstellung von Wasserspendern und Ausgabe von Mehrwegtrinkflaschen eingespart.

Klimaneutralität durch die Kompensation des veranstaltungsbezogenen CO2-Fußabdrucks in Höhe von 8.699,84 t CO₂

10.962 geleistete Klimaschutzbeiträge beim Ticketkauf

Lokale Wertschöpfung in Höhe von 122 Mio. Euro für die Stadt München

Werbeäquivalenzwert in Höhe von 486 Mio. Euro für die Stadt München

Alle Daten, Zahlen und Hintergründe sind im finalen Nachhaltigkeitsbericht der European Championships Munich 2022 nachzulesen: https://share.snaatch.com/olympiapark/ec-nachhaltigkeitsbericht

Das Nachhaltigkeits-Engagement der European Championships Munich 2022 wurde am 31. Mai auf der SPOBIS Conference 2023, Europas größtem Sportbusiness-Event, mit dem Award für Nachhaltigkeit im Sport ausgezeichnet. In der Kategorie „Venue & Event“ wurde München 2022 für seine herausragende Nachhaltigkeitsinitiative als Sieger gekürt.

Zitat Marion Schöne (Geschäftsführerin Olympiapark München GmbH):

„Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, bei einer Sportveranstaltung dieser Größe und bei Einhaltung des Budgets nachhaltige Aspekte umfangreich zu integrieren, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und für Umweltthemen zu sensibilisieren. Wir haben uns dieser Aufgabe gestellt und sind sicher, mit der Ausrichtung der European Championships Munich 2022 einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft von Sportgroßveranstaltungen geleistet zu haben. Dass dieses Engagement nun auch noch mit dem SPOBIS Award für Nachhaltigkeit im Sport ausgezeichnet wurde, freut uns besonders.“

Zitat Nancy Faeser (Bundesministerin des Innern und für Heimat):

„Mit den European Championships 2022 in München hat sich Deutschland als ein hervorragender Gastgeber von nachhaltigen Sportgroßveranstaltungen präsentiert. Die Veranstaltung war ein wichtiger Meilenstein in der Nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen und ist Vorbild für die vielen zukünftigen großen Sport-Events der Sportnation Deutschland. Die European Championships 2022 haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Deutschland als führenden Standort für nachhaltige Sportgroßveranstaltungen zu etablieren.“

Zitat Joachim Herrmann (Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration):

„Das größte Multisportevent in München seit Olympia 1972 hat in allen Belangen die Erwartungen erfüllt. Die alten Olympiasportstätten erstrahlten in neuem Glanz und mit dem Thema Nachhaltigkeit haben die European Championships vorbildlich Maßstäbe gesetzt.“

Zitat Dieter Reiter (Oberbürgermeister Landeshauptstadt München):

„Die European Championships Munich 2022 waren ein großer Erfolg für die Stadt München. Das Thema Nachhaltigkeit spielte bei der Veranstaltung eine große Rolle und trug wesentlich dazu bei, dass die Veranstaltung noch lange in den Herzen der Münchnerinnen und Münchner bleiben wird.“