European Tour 2025 – die ersten Host Nation Qualifikanten stehen fest!

Spannung, Nervenkitzel und hochklassige Darts-Action – in Hildesheim wurden am Wochenende die Host Nation Qualifier für die ersten vier deutschen European Tour Events 2025 ausgetragen. Weit mehr als 100 Spieler stellten sich der Herausforderung, um sich einen der begehrten Startplätze zu sichern. Neben etablierten Namen und Rückkehrern haben sich auch einige Debütanten ihren Platz auf der großen Bühne erspielt.

Paul Krohne sicherte sich einen Startplatz für die European Darts Trophy in Göttingen. Der ehemalige Tourcardholder hatte seine Tourcard am Ende der vergangenen Saison freiwillig zurückgegeben und wird nun sein erstes European Tour Event bestreiten. Für eine Überraschung sorgte der 23-jährige Laurin Welk. Auch der Neuwieder wird in Göttingen sein Debüt geben. Michael Unterbuchner kehrt in Göttingen auf die European Tour zurück. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den ehemaligen Tourcardholder Daniel Klose.

Der 45-jährige erwischte einen perfekten Samstag und qualifizierte sich zudem für die International Darts Open in Riesa. Dort erwartet die Dartsfans mit Paul Goyer ein weiterer Debütant. Patrick Klingelhöfer scheint Gefallen an Riesa gefunden zu haben, wo er im vergangenen Jahr erstmalig auf Europas größter Dartsbühne stand. Mit einem 6-3 setzte er sich im entscheidenden Spiel gegen Marcel Erba durch und wird auch sein zweites European Tour Event in Riesa spielen. Ein weiteres PDC Europe Comeback wird Kevin Knopf feiern: Er kehrt nach Hildesheim 2019 erstmals auf die European Tour zurück.

Auch beim German Darts Grand Prix in München können sich die Fans auf hochklassige Qualifikanten freuen: Der Routinier Michael Rosenauer wird nach fünf Jahren wieder auf der European Tour spielen. „Rosi501“ trat bereits 2008 im legendären Ally Pally für Deutschland bei der Weltmeisterschaft an und war zuletzt 2020 in Riesa dabei. Mit dem Landsberger Michael Unterbuchner geht in München außerdem wieder ein waschechter Lokalmatador an den Start. Außerdem feiert Finn Behrens in München sein Debüt. Auch Rene Eidams sicherte sich sein Ticket mit einem knappen 6:5-Sieg im Entscheidungsspiel gegen Marcel Gerdon.

Michael Unterbuchner, Paul Krohne und Daniel Klose qualifizierten sich außerdem für den European Darts Grand Prix in Sindelfingen. Der vierte Startplatz für das traditionsreiche Turnier im Glaspalast geht an Marcel Erba, der damit am 02. Mai sein European Tour Debüt feiern wird.

„Die Vielzahl an neuen und frischen Gesichtern, die immer regelmäßiger den Sprung auf die European Tour Bühne schafft, stimmt uns im Hinblick auf die Entwicklung des deutschen Darts sehr positiv. Aber die Rückkehr eines Routiniers wie Michael Rosenauer zeigt auch, dass Erfahrung im Darts ein essenzieller Faktor ist“, sagt Philip Brzezinski, Turnierdirektor und Sportchef der PDC Europe.

Die European Tour 2025 verspricht Spannung, sportliche Highlights und unvergessliche Momente. Tickets gibt es unter www.pdc-europe.tv.

Game On!