Evangelischer Himmelfahrtsgottesdienst für alle Generationen am 9. Mai um 10 Uhr im Grünwaldpark Neuhausen/Nymphenburg

„Schau mal!“ – das ist das diesjährige Motto des evangelischen Gottesdienstes im Grünwaldpark zwischen Nymphenburger Kanal, Waisenhaus- und Romanstraße. Um 10 Uhr gehen Pfarrerin Steffi Wist und Pfarrer Rolf Hartmann gemeinsam mit dem Kinderchor der Christuskirche auf Entdeckungsreise mit den kleinen und großen Gottesdienstbesuchern. Zu entdecken gibt es schließlich viel – jetzt im Frühsommer, wenn alles grünt und blüht und die Vögel singen.

Wer genau hinschaut und die Natur mit allen Sinnen wahrnimmt, kommt ganz von selbst ins Staunen – und wird dankbar für die Wunder der Schöpfung. Das wird in diesem Gottesdienst fröhlich gefeiert – mit viel Musik und einem gemeinsamen Abendmahl im großen Kreis. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet der Gottesdienst in der Christuskirche am Dom-Pedro-Platz statt.

„Schau mal!“ – das Gottesdienstteam der Christus- und Stephanuskirche freuen sich auf Ihre Teilnahme!

Nähere Infos unter www.ejnn.de und www.stephanuskirche.de.