Exhibitionist in Laim festgenommen

Am Dienstag, 30.10.2018, gegen 13.15 Uhr, saß ein 46-jähriger Mann in einem Schnellrestaurant in der Fürstenrieder Straße und suchte Blickkontakt zu einem Mädchen, die in Begleitung ihrer Freundin ebenfalls in dem Restaurant saß.

Die beiden 17-jährigen Mädchen stellten fest, dass der Mann mit geöffneter Hose und heraushängendem Geschlechtsteil dasaß und sie anstarrte.

Die Mädchen verständigten über den Notruf 110 die Polizei, die noch in der Gaststätte den Mann vorläufig festnehmen konnte.

Der 46-Jährige wurde nach einer erfolgten Vernehmung von der Polizeiinspektion 41 (Laim) wieder entlassen.