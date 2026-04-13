Exhibitionistische Handlung am Bahnsteig – Tatverdächtiger dank Kameraaufzeichnung identifiziert

Am Sonntagabend (12. April) kam es am Bahnhof München-Pasing zu einer exhibitionistischen Handlung. Gegen 18:50 Uhr hielt sich ein bislang unbekannter Mann am Bahnsteig 3/4 auf und entblößte sich mehrfach in Richtung des gegenüberliegenden, zu dieser Zeit stark frequentierten Bahnsteigs.

Ein 40-jähriger Mann aus Bosnien beobachtete den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei. Der Tatverdächtige begab sich im Anschluss in den Regionalexpress RE 70 in Richtung München Hauptbahnhof. Nach Ankunft des Zuges um 18:57 Uhr am Hauptbahnhof konnte der Mann durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion München nicht mehr festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass er den Zug bereits vor Abfahrt aus dem Bahnhof Pasing wieder verlassen hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen wertete die Bundespolizei die Videoaufzeichnungen am Bahnhof München-Pasing aus. Auf dieser Grundlage konnte der Tatverdächtige identifiziert werden.

Am 13. April gegen 01:58 Uhr wurde der Mann am Hauptbahnhof München durch Kräfte der Bundespolizei angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei bestätigte sich, dass es sich um den gesuchten Tatverdächtigen handelt. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 41-jährigen somalischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Altenstadt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen.