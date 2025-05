„EXIT BERLIN“: Neues Projekt von Filmemacher Daniel Alvarenga – mit Starbesetzung

Wenn der Debütroman mit hochkarätiger Besetzung verfilmt wird, eine Kino-Tour mit 52 Stationen und Besuch im Bayerischen Landtag folgt und man auch noch einen Filmpreis abräumt, dann hat man ziemlich viel richtig gemacht. Vor allem, wenn alles in einem Jahr passiert – wie bei Autor, Regisseur und Produzent Daniel Alvarenga. „Hundswut“ heißt sein Überraschungshit, der 2024 als düsteres bayerisches Drama mit Christine Neubauer, Christian Tramitz, Markus Brandl, Corinna Binzer, Konstantin Wecker und vielen weiteren Schauspielgrößen bundesweit als Herzensprojekt und ohne Filmförderung über die große Leinwand flimmerte. Ziel erreicht? Noch lange nicht! So finalisiert der 38-Jährige aktuell seinen zweiten Roman „Ruf der Leere“, der am 23. Dezember 2025 erscheinen wird (ab sofort vorbestellbar, HarperCollins) und plant sein nächstes Film-Projekt: „Exit Berlin“ mit Starbesetzung.

Geschichten haben Daniel Alvarenga schon immer fasziniert



In Berlin geboren, ist Daniel Alvarenga in Bayern aufgewachsen, stand während der Schulzeit selbst auf der Theaterbühne im Rampenlicht und hat im Teeniealter in Bands gespielt. „Ich habe schon immer versucht, ein Ventil für das zu finden, was in meinem Kopf herumgeht“, beschreibt der Erfolgsautor seinen Werdegang. „Laut meiner Oma habe ich wohl in jungen Jahren ein Skript für ein Kasperltheater geschrieben“, lacht Daniel Alvarenga, der nach der Schule eine Ausbildung zum Mediengestalter absolvierte, ehe es ihn hinter die Kamera zog. Als autodidaktischen Filmemacher sieht sich der Wahlpassauer, der 2008 im Freundeskreis zu Halloween erste Horrorkurzfilme drehte. 2011 und 2013 folgten schließlich zwei „Agrar-Western“ – Bud Spencer und Terrence Hill auf Bayerisch. Und mit weiteren Kurzfilmen und dem ersten Spielfilm „Wer Frieden sucht“ (mit u. a. „Sturm der Liebe“-Julia Gruber in einer Hauptrolle) war Daniel Alvarenga in den letzten Jahren bei zahlreichen Preisverleihungen für seine leidenschaftlichen Independent-Produktionen nominiert, einen von fünf Filmpreisen gab’s z. B. für „Schönheit“ bei der Regensburger Kurzfilmwoche.

Auch die Pandemie konnte Daniel Alvarenga nicht aufhalten: Inspiriert von einem der letzten überlieferten Hexenprozesse und angesiedelt in der unruhigen und gefährlichen Zeit kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, begann 2022 die Dreharbeit zum Roman „Hundswut“ – und damit zu einem Film, der zwar vor fast 100 Jahren spielt, aber erschreckend zeitlos ist. Das bekommt der Autor, Regisseur und Produzent (https://www.alvarenga.de) nach wie vor bei seinen Lesungen vor großem Publikum bestätigt, parallel startet mit dem Thriller „Exit Berlin“ schon das nächste Vorhaben. Und zwar gemeinsam mit dem Brandenburger Musiker-Urgestein Torsten Gränzer, den er beim „Hundswut“-Dreh kennenlernte, sowie mit „Berlin – Tag & Nacht“-Star Pia Trümper in ihrer ersten Hauptrolle. „Das Drehbuch verspricht emotionale Tiefe, gesellschaftliche Themen wie Gewalt, Flucht und Identitätsfindung werden auf spannende Weise gespiegelt.“ Bereits Ende 2024 entstand der „Look & Feel“-Trailer, um Produzenten und Investoren neugierig zu machen. Denn wie „Hundswut“, soll „Exit Berlin“ ebenfalls ohne Filmförderung auskommen.

„Einerseits fällt man ohne Filmhochschule bei potenziellen Förderungen i.d.R. durchs Raster. Wichtiger finde ich andererseits aber die künstlerische Freiheit“, so der Kreative. Gerade bei „Hundswut“ wurde genau dieser Mut gelobt: „Wir haben mit Konventionen gebrochen. Förderer gehen – nachvollziehbarerweise – auf Nummer Sicher, was meiner Meinung nach auf Kosten der künstlerischen Bandbreite gehen kann, was dann wiederum bemäkelt wird.“ Independent-Filmer sind es gewohnt, mit wenig Budget und Zeit zu arbeiten und trotzdem hochwertige Ergebnisse zu liefern. „Damit sind diese Filme, wenn sie die entsprechende Aufmerksamkeit erhalten, rentabler“, unterstreicht Daniel Alvarenga, dessen Projekte bisher ohne große finanzielle Mittel enorme Beachtung fanden. Seine größten Kritiker und Fans? „Meine Familie.“ Mit Frau Simone und den drei gemeinsamen Kindern lebt Daniel Alvarenga in der Nähe von Passau.