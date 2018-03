Exklusives Genuss-Atelier und kulinarisches Wohnzimmer: Höhenflüge für Gourmets im oberösterreichischen Boutique Hotel „For couples only“

Ein kulinarisches Wohnzimmer, Zwei-Haubenküche und eine außergewöhnliche Bier-Vielfalt: Im CULINARIAT by BERGERGUT ist Essen ein kulinarischer Kunstgenuss. Einzigartige und echte Geschmackserlebnisse kommen aus der vielfach ausgezeichneten Küche von Thomas Hofer. Der kreative und passionierte Zwei-Haubenkoch zählt nicht nur laut Gault Millau zu den größten Talenten der heimischen Kochszene. Mit seinem Genuss Atelier CULINARIAT by BERGERGUT hat er einen Ort geschaffen, an dem sich Feinschmecker, die nachhaltigen und regionalen Genuss schätzen, und Köche, die diesen kreieren, kulinarisch begegnen. Das Ambiente ist zum Verlieben. Ein „Wohnzimmer“, alles andere als ein klassisches Hotel-Restaurant, gestaltet mit edlen Stoffen und liebevollen Details, gibt dem kulinarischen Genuss einen würdigen Rahmen. Es ist ganz großes Genuss-Kino, das das Gourmethotel BERGERGUT in Oberösterreich bietet. Hierhin kommen ausschließlich Paare, die sich eine Portion Luxus gönnen möchten. An dieser Adresse finden frisch Verliebte ebenso wie goldene Hochzeitsjubilare belebende Momente voller Zweisamkeit, Hochgenuss und Wellness. Urlaub nur zu zweit. Keine Kinder, weit weg von Stress und Hektik. Liebe und Genuss spielen im BERGERGUT die Hauptrollen. Das Boutique Hotel gilt als „das genussvollste Hideaway für Paare“.

Gourmettage für zwei, die sich gernhaben

Der persönliche Tisch im kulinarischen Wohnzimmer des BERGERGUT wird im Urlaub für zwei zum lukullischen Mittelpunkt und privaten Dreh- und Angelpunkt – vom servierten Frühstück „a la carte“ über süße Delikatessen am Nachmittag bis hin zum Fünf-Gänge-Dinner aus der Zwei-Haubenküche. In der exquisiten Abendbar dreht sich zum Abschluss eines romantischen Tages alles um die im BERGERGUT so ausgezeichnete Bier-Vielfalt, um klassische Digestifs und coole Drinks. Chillige Sounds laden zum Mitschwingen ein. Im urig-gemütlichen Weinkeller wartet eine erlesene Auswahl an guten Tropfen auf die Weinliebhaber.

Kochworkshops mit Zwei-Haubenkoch Thomas Hofer

Hobbyköche haben die Gelegenheit, von einem der Besten der Branche zu lernen: Im CULINARIAT by BERGERGUT lädt der mehrfach ausgezeichnete 2-Haubenkoch Thomas Hofer zu ausgewählten saisonalen Terminen Hotelgäste und externe Hobbyköche/innen zu Kochworkshops ein. Perfekte Rezepte und viele praktische Tipps und Tricks warten auf alle Neugierigen, die gemeinsam mit dem Profi den Kochlöffel schwingen wollen.

Gourmettage inkl. Kochworkshop

Leistungen: 1 Nacht inkl. alle Inklusivleistungen des BERGERGUT sowie 1 x Kochworkshop mit 2-Haubenkoch Thomas Hofer inkl. Dinner, Rezeptheft u. Aperitif – Preis p. P.: ab 264 Euro

Mögliche Reisetermine: 10.04.18 „Frühlingsboten & Wildkräuter“, 15.05.18 „Spargel & Maibock“, 12.06.18 „Süßwasserfische & Sommerküche“, 04.09.18 „Handgemachte Pasta & Pilze“, 09.10.18 „Wild auf Wild“, 27.11.18 „Das perfekte Festtagsmenü – Weihnachten steht vor der Tür“

Boutique-Wellness für Verliebte

In der 1.000 m² großen Wellness & Sauna Lounge des romantischen BERGERGUT hat die Liebe viel Raum sich zu entfalten. Paare relaxen im beheizten Außenpool, Innenpool, Whirlpool, Geysir oder großzügigen Ruheraum mit Kuschelnischen, in der finnischen Sauna oder im Soledampfbad, in der Eisgrotte und im Caldarium, im Kräuterdampfbad oder im Wellness-Garten. Sie gönnen sich eine Paarmassage oder lassen sich mit wirkungsvollen Beautytreatments und Körperbehandlungen von Experten verwöhnen.

In dem genussvollen Hideaway BERGERGUT im Mühlviertel, nur 40 Autominuten von Linz und Passau entfernt, sind Paare unter sich. Besondere Themensuiten, umfassende Coaching-Angebote, liebevolle Wellnessmöglichkeiten, perfekter Service von herzlichen Gastgebern und außergewöhnliche Haubenküche garantieren Frühlingsgefühle das ganze Jahr über. Mit viel Niveau und Ideenreichtum wurde in den naturbelassenen Hügeln des Mühlviertels eine Welt für Erwachsene geschaffen, in der die schönsten Seiten des Paar-Seins in vollen Zügen genossen werden.

Angebote für Paar-Urlaub

Kuschel Zeit (Anreise So., Mo. od. Di.): 3 Nächte inkl. alle Inklusivleistungen, Rücken Hot Stone Massage für zwei, 5 % Rabatt auf die Nächtigung in der Romantik Suite – Preis p. P.: ab 642 Euro

Wildromantischer Genuss: 2 Nächte inkl. alle Inklusivleistungen, Private Dessert & Suite Deko im Wert von 51 Euro – Preis p. P.: ab 360 Euro

Power Quicky: 2 Nächte inkl. alle Inklusivleistungen, 1 x Ausfahrt (4 Std.) mit dem R8 (exkl. Kilometer), 1 x Power-Gesichtsbehandlung „Light“ für Sie und Ihn, Picknickkorb für die Ausfahrt – Preis p. P.: ab 402 Euro