f.re.e 2025: Mehr als 120.000 Besucher holen sich Inspirationen für Reise und Freizeit

Rund 1.000 Austeller aus 50 Ländern präsentierten vom 19. bis 23. Februar ihre Neuheiten und Trends aus den Bereichen Reisen, Caravaning & Camping, Fahrrad, Wassersport sowie Outdoor & Fitness. Gemeinsam mit der Internationalen Motorrad Ausstellung IMOT zog Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse mehr als 120.000 Besucherinnen und Besucher an.

„Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen war die Nachfrage für Urlaubs- und Freizeitangebote wieder beeindruckend hoch“, sagt Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer Messe München. „Bei frühlingshaftem Wetter waren die Besucher der f.re.e offen, sich für die neue Saison inspirieren zu lassen. Mit dem Bayerischen Wald hatten wir zudem eine Partnerregion an unserer Seite, die alle Ausstellungsbereiche widerspiegelt und die f.re.e perfekt bereichert hat.“

In den fünf Ausstellungsbereichen – Reisen, Caravaning & Camping, Fahrrad, Wassersport sowie Outdoor & Fitness – konnten die Besucher sich beraten lassen, spannende Vorträge anhören aber auch viel Mitmachen und Ausprobieren. „Von Kreuzfahrten, Nah- und Fernzielen, über Kanus und Schnorchel bis hin zu Fahrrädern, Camper und Wanderausrüstung bietet die f.re.e die ganze Welt von Reise und Freizeit in acht Messehallen“, sagt Projektleiterin Katrin Leideritz. Zudem gewährten Prominente wie Sebastian Ströbel (ZDF, „Die Bergretter“), Ralf Bauer (ARD, „Gegen den Wind“), die Wintersport-Legende Markus Wasmeier sowie die Kanu-Olympioniken Sideris Tasiadis und Hannes Aigner persönliche Einblicke rund um Reise und Freizeit.

Das breite Angebot der f.re.e. bewerteten auch die Besucher positiv, die über alle Themenbereiche hinweg Bestnoten bei der Besucherbefragung vergaben. 95 Prozent bewerteten die Messe mit ausgezeichnet bis gut. Ebenfalls 95 Prozent der Besucher gaben an, die Messe im nächsten Jahr wieder besuchen zu wollen.

Begeisterung für den Bayerischen Wald geweckt

Ob Fahrrad oder Wassersport, ob Campen oder Wellness: Der Bayerische Wald bietet unheimlich viel. Zudem legt die Region viel Wert auf eine stimmige Verbindung zwischen Komfort und Ressourcenbewusstsein. Mit diesem Konzept hat sich die Region auf der f.re.e 2025 präsentiert und das erfolgreich, wie Dr. Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern, betont. „Die Messebesucher und -besucherinnen kamen mit viel Reiselust und Interesse zu uns an die Stände Ostbayerns und insbesondere den Bayerischen Wald. Vom Nationalpark Bayerischer Wald bis zur Landesgartenschau Furth im Wald, ob Wandern, Wellness oder Mountainbiken, der Bayerische Wald konnte seine vielen Facetten hervorragend präsentieren.“

Neue Kooperation zwischen f.re.e und Tourismus Oberbayern

Mit einer weiteren bayerischen Region hat die f.re.e während der Messe eine intensivere Zusammenarbeit beschlossen: Oberbayern. Denn die f.re.e als große Reise- und Freizeitmesse und das Tourismus Oberbayern Partnernetz haben ein gemeinsames Ziel: Bewusstsein zu schaffen für die großartigen Reise- und Freizeitmöglichkeiten vor der eigenen Haustür. Das neu gegründete, erweiterte Erlebnis-Partner-Netzwerk schafft insbesondere im Tourismusmarketing wertvolle Synergien. „Die f.re.e ist für uns nicht nur bedeutende Tourismusmesse, sondern gerade auch die Branchen- und Endverbraucher-Plattform für Freizeiterlebnisse in Oberbayern“, sagt Oswald Pehel, Geschäftsführer Tourismus Oberbayern. „Wir freuen uns darüber, dauerhaft Erlebnispartnerregion zu sein mit Lösungen für nachhaltige Mobilität.“

Neue Messehighlights von Besuchern sofort angenommen

Die in diesem Jahr neu eingeführten Highlights stießen bei den Besuchern auf große Resonanz. Sowohl die Camper Beratung, die neue Reisebühne als auch die f.re.e stage in Kooperation mit Radio Arabella erhielten viel Zuspruch.

Die Aussteller aller fünf Themenbereiche freuten sich über großes Interesse an ihren Produkten und gute Gespräche auf den Messeständen. „Unser erster Auftritt auf der f.re.e war rundum gelungen! Besonders unsere speziell für den Camper Ausbau entwickelten Akustikpaneele haben großes Interesse geweckt und viele Besucher begeistert“, so das Fazit von Celine Sochor, Marketing Vöhringer. Seit mehr als 50 Jahren ist Wohnwagen Gérard auf der f.re.e vertreten. Auch in diesem Jahr zieht Geschäftsführerin Marie Gérard eine positive Bilanz. „Wir hatten auf der f.re.e 2025 tolle Gespräche und auch sehr viele Neukunden.“

Ebenfalls zufrieden blicken die Aussteller im Bereich Radsport auf die Messe zurück. „Die f.re.e ist für Hercules Bikes wieder ein voller Erfolg. Wir konnten dieses Jahr wieder vor zahlreichem Publikum unsere Neuheiten für die Saison 2025 präsentieren und kommen 2026 gerne wieder“, sagt Steffen Rein, Gebietsleiter Bayern. Ähnlich klingen die Stimmen aus dem Bereich Wassersport. So freut sich Torsten Gläßer, Inhaber von Tauchsport Gläßer, über viele Interessierte und die tolle Stimmung vor Ort. „Die f.re.e war für uns als Aussteller und Organisator des Schnuppertauchens ein voller Erfolg“, sagt er. „Trotz der Schulzeit während der Wochentage freuen wir uns über die positive Resonanz beim Schnuppertauchen und gute Verkaufszahlen.“

Erfolgreiche Kooperation mit der IMOT

Parallel zur f.re.e fand von Freitag bis Sonntag die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung – statt. „Wir konnten unseren Besuchern alle wichtigen Motorrad-Hersteller im direkten Vergleich präsentieren, mit starken Sondershows unterhalten und durch Mitmachangebote für Action sorgen“, sagt IMOT-Geschäftsführerin Petra Zahradka. „Bewährt hat sich wieder der Doppelpass mit der Münchner Freizeitmesse f.re.e. Die Besucher beider Messen profitierten vom Kombiticket und konnten sich bei der jeweils anderen Veranstaltung perfekt für den Sommer 2025 inspirieren lassen.“

Die nächste f.re.e findet vom 18. bis 22. Februar 2026 auf dem Münchner Messegelände statt.