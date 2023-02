f.re.e meldet sich mit Besucherrekord zurück

Rund 900 Aussteller aus über 50 Ländern

Mehr als 160.000 Besucher – Rekord

Aussteller loben Qualität der Besucher

Fünf Messetage, begeisterte Aussteller und Besucherrekord – die f.re.e meldet sich eindrucksvoll zurück: Rund 900 Aussteller aus über 50 Ländern und mehr als 160.000 Besucher kamen vom 22. bis 26. Februar 2023 zu Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse auf das Münchner Messegelände. Besucherseitig erreicht die f.re.e damit einen neuen Rekord.

Die beiden Geschäftsführer der Messe München, Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel, sind begeistert: „Nachdem unsere Fachmessen bereits im letzten Jahr kraftvoll zurück gekommen sind, zeigt die enorm hohe Besucherzahl und Ausstellerzufriedenheit bei der f.re.e, dass auch Publikumsmessen nach wie vor stark gefragt sind und gebraucht werden.“ Eine Einschätzung, die auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter nach seinem Besuch auf der f.re.e teilt: „Es freut mich sehr, dass nach der langen Corona-Pause heuer wieder die Reise- und Freizeitmesse f.re.e in München stattfindet. Denn die f.re.e bietet wieder viele interessante Anregungen und Ideen für Urlaub, Reise und Freizeitgestaltung. Und sie belebt damit nicht zuletzt auch das Messegeschäft in München. Beides ist aus Sicht der Stadt München nur zu begrüßen.“

Besucherqualität überzeugt die Aussteller

Nicht nur die hohe Anzahl an Besuchern, insbesondere deren Qualität überzeugte die Aussteller. Hermann Braun, Geschäftsführer bei Braun Reisemobile: „Wir sind zum ersten Mal hier auf der Messe und sind sehr zufrieden mit der Qualität des Publikums. Gerne sind wir nächstes Mal wieder mit dabei.“ Marie Gérard, Inhaberin bei Wohnwagen Gérard, betont: „Es war wieder eine tolle Messe mit vielen Besuchern, guten Gesprächen und super Interessenten.“ Und Karl Schlössl, Prokurist bei La Marca Mobility, ergänzt: „Die f.re.e ist für uns ein voller Erfolg. Wir danken unseren zahlreichen Käufern auf der Messe und den vielen neuen Interessenten. Natürlich werden wir auch sehr gerne 2024 wieder teilnehmen, noch größer und noch schöner.“ Auch für Campwerk war die f.re.e ein Erfolg, wie Vertriebsleiter Mike Labinschus berichtet: „Wir sind sehr positiv überrascht, dass selbst die ersten Messetage unter der Woche schon so zahlreich angenommen werden. Wir haben schon viele interessante, tolle Gespräche geführt und auch Verkäufe getätigt.“ Jürgen Jung, Geschäftsführer bei Watersport Europa, fasst die Stimmung zusammen: „Die f.re.e ist für uns eine Top-Messe. Wir kommen gerne wieder.“

Feedback, das die Projektleiterin der f.re.e, Jessica Stuber, gerne hört: „Wir sind sehr glücklich und freuen uns über den regen Zuspruch, den unsere Aussteller bekommen haben. Zahlreiche unserer Kunden haben uns bereits signalisiert, dass sie zur f.re.e 2024 auf jeden Fall wieder mit dabei sein werden.“

Partnerland Kroatien: ein Besuchermagnet

Ein ebenso gutes Resümee zieht das Partnerland der f.re.e, Kroatien, das ein echter Besuchermagnet war, wie Kristjan Staničić, Direktor des Croatian National Tourist Board, ausführt: „Ich freue mich, dass wir den vielen Partnern und Besuchern in Bayern, die ein großes Interesse an einem Urlaub in unserem Land gezeigt haben, das gesamte touristische Angebot Kroatiens präsentieren konnten. Unser Auftritt auf der diesjährigen Messe war besonders wichtig, die Rückmeldungen unserer bayerischen Partner und Freunde sind optimistisch und nach aktuellem Stand erwarten wir ein außergewöhnlich gutes Tourismusjahr.“

Reisebranche sehr zufrieden

Auch andere Länder und Regionen ziehen ein äußerst positives Fazit. Franz Reil, Standleitung, Tourismus Oberbayern-München e.V., Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V., sagt: „Die f.re.e ist für uns ein wichtiger Termin im Messekalender. Besonders mit der Besucheranzahl und der Nachfrage sind wir sehr zufrieden. Die Nachfrage insbesondere für Natur und Aktivurlaub im Allgäu und Oberbayern ist ungebrochen.“ Ebenso zufrieden zeigt sich Franziska Zander, Specialist Live Communication bei AIDA Cruises: „Die Besucher bei uns am Messestand waren sehr interessiert und viele hatten bereits konkrete Reisewünsche. Die Stimmung war sehr gut – alle freuen sich nach langer Zeit wieder eine persönliche Beratung genießen zu können.“ Und Holger Gerlach, Regionaler Verkaufsleiter Süd bei Condor Airlines bestätigt: „Nach so langer Pause war es mal wieder sehr wichtig, den Endkunden unser Produkt zeigen zu können. Die Kunden waren alle sehr interessiert, sehr neugierig und hatten viele Fragen zu unserem Produkt. Auch die Besucheranzahl war super. Unser Stand war dauerhaft von Kunden besucht.“

f.re.e eine der führenden Freizeitmessen

Aber nicht nur im Reisebereich konnte die f.re.e 2023 punkten, auch im Freizeitsektor spielt sie oben mit. Peter Penzkofer, Filialleitung von Multicycle, sagt: „Die f.re.e ist eine der führenden Messen rund ums Thema Freizeitgestaltung und durch die eigene Fahrradhalle und den Zeitpunkt die optimale Bühne um das Produkt Fahrrad zu promoten.“ Für KTM Fahrrad „ist die f.re.e ein fester Bestandteil im Eventkalender und bietet die beste Möglichkeit, zu Saisonbeginn Endkundinnen und Endkunden unsere Produkthighlights zu präsentieren“, erklärt Matthias Grick, Leiter Operatives Marketing bei KTM Fahrrad. Und Felix Mäncher, Assistenz Geschäftsleitung und Events bei der Sektion München des Deutschen Alpenvereins e.V., betont: „Für uns als die Sektionen München und Oberland des Deutschen Alpenvereins bietet die f.re.e eine großartige Möglichkeit, uns freizeitinteressierten Besuchern zu präsentieren.“

IMOT parallel zu f.re.e – eine erfolgreiche Premiere

Ein weiteres Highlight war die erstmals parallel stattfindende IMOT. Eine erfolgreiche Kombination, wie Petra Zahradka, Geschäftsführerin der IMOT, bestätigt: „Die Premiere der IMOT – Internationale Motorradausstellung als Partnermesse parallel zur f.re.e hat perfekt funktioniert. Das Zusammenspiel der Themen Reise, Freizeit und Motorrad hat die Besucher ganz offensichtlich begeistern können. Und auch unsere Aussteller sind sehr zufrieden: Das Stammpublikum kam ebenso nach Riem wie viele Neukontakte, die den kurzen Weg von der f.re.e zur IMOT nutzten, um Motorradluft zu schnuppern. Der Wechsel vom MOC in Freimann zur f.re.e nach Riem war der richtige Schritt für die IMOT.“

Die nächste f.re.e findet vom 14. bis 18. Februar 2024 statt.