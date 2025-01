Fahndungsaufruf zum Brandanschlag bei der Polizeiinspektion Diensthundestaffel

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 25.01.2025, gegen 02:25 Uhr, in der Angerlohstraße 111 zu einer vorsätzlich begangenen Brandstiftung an 23 Polizeidienstfahrzeugen bei Polizeiinspektion Diensthundestaffel München.

Menschen oder Tiere kamen dabei nicht zu Schaden. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Um den Verbrechenstatbestand aufklären zu können, bittet die Kriminalpolizei jetzt um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen, ist eine BELOHNUNG VON 10.000 EURO ausgesetzt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

Aus diesem Grund wurden am Freitag, 31.01.2025, Fahndungsplakate im Stadtbezirk Allach / Untermenzing aufgehängt.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Samstag, 25.01.2025, insbesondere in der Zeit zwischen 01:45 Uhr und 02:45 Uhr, im Bereich der Angerlohstraße (Allach/Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Konnten Sie verdächtige Personen oder Kraftfahrzeuge/Fahrräder in Tatortnähe feststellen?

Konnten Sie ein Vorhängeschloss der Marke Abus auffinden?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise können vertraulich behandelt werden.