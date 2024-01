Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke wegen Arbeiten für neues Stellwerk am Ostbahnhof

Die DB setzt die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Münchner Ostbahnhof fort. Zusätzlich zu den Nächten unter der Woche, in denen aktuell bereits der S-Bahn-Verkehr im Bereich Ostbahnhof eingeschränkt ist, kommt es ab dem kommenden Wochenende nun auch tagsüber zu Fahrplanänderungen.

Einschränkungen tagsüber an acht Wochenenden bis Juni

Beginnend mit Samstag kommt es an den nachfolgend aufgeführten acht Wochenenden, jeweils samstags und sonntags von 4 bis 16 Uhr, zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr im Bereich Ostbahnhof:



Die S6 fährt dann als einzige Linie auf der gesamten Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof. Nachfolgend die Details zu den einzelnen Linien:

Die S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S2 entfällt zwischen Ostbahnhof und Isartor. Außerdem hält sie nicht an den Stationen Berg am Laim und Leuchtenbergring.

entfällt zwischen Ostbahnhof und Isartor. Außerdem hält sie nicht an den Stationen Berg am Laim und Leuchtenbergring. Die S3 entfällt zwischen Giesing und Pasing.

entfällt zwischen Giesing und Pasing. Die S4 fährt nur zwischen Heimeranplatz und Geltendorf (kein Halt zwischen Heimeranplatz und Pasing)

fährt nur zwischen Heimeranplatz und Geltendorf (kein Halt zwischen Heimeranplatz und Pasing) Die S6 entfällt zwischen Trudering und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Trudering und Ostbahnhof. Die S7 entfällt zwischen Giesing und Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke.

entfällt zwischen Giesing und Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Die S8 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

Für Fahrgäste ist ein Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) auf der Strecke Ostbahnhof – Trudering – Riem im 20-Minuten-Takt unterwegs. In Trudering und Giesing können Fahrgäste alternativ die U-Bahn nutzen.

Hinweis zum GDL-Streik: Am Wochenende 27./28. Januar gilt bei der S-Bahn angesichts des Streiks der GDL ein Notfahrplan. Die S-Bahnen fahren dann nur im Stundentakt. Zudem sind weitere Änderungen in Zusammenhang mit den Bauarbeiten möglich. Fahrgäste informieren sich bitte vor Fahrtantritt in der Fahrplanauskunft sowie auf s-bahn-muenchen.de/aktuell

Geänderter Linienverlauf auch in zahlreichen Nächten bis 14. März

Bereits seit Anfang dieser Woche ist noch bis 14. März der S-Bahn-Verkehr im Bereich Ostbahnhof auch in mehreren Nächten eingeschränkt. Betroffen sind davon in der Regel die Nächte von Montag auf Dienstag bis Donnerstag auf Freitag. Die S-Bahn-Linien fahren in diesen Nächten wie an den acht Wochenenden (siehe oben).

S-Bahn München informiert umfassend über Fahrplanänderungen

Die S-Bahn München informiert umfassend über alle Bauarbeiten und Fahrplanänderungen: An den Bahnsteigen gibt es Aushänge, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen über die Bauarbeiten. Auch auf s-bahn-muenchen.de/baustellen sind Details zu finden. Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.