Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018: Verbesserungen im gesamten MVV-Verbundraum

Mit merklichen Verbesserungen warten die Deutsche Bahn mit dem neuen „Flughafenexpress“, die S-Bahn München und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 auf. Und auch der MVV-Regionalbusverkehr wird zum Fahrplan weiter ausgebaut. Die angebotene Leistung steigt um weitere knapp zwei Millionen Kilometer auf dann rund 44 Millionen Kilometer pro Jahr. Die neuen Fahrpläne sind schon jetzt online unter www.mvv-auskunft.de und in der MVV-App abrufbar.

Regionalzüge bieten eine schnelle Verbindung von der Region in die Stadt. Zum 9. Dezember wird der neue „Flughafenexpress“ R933 aus Regensburg und Landshut zum Flughafen München in Betrieb genommen. Der Abschnitt von Moosburg über Freising zum Flughafen ist in den MVV-Tarif integriert.

Fahrgäste, die früh morgens auf gute Verbindungen der S-Bahn München angewiesen sind, können sich über zusätzliche Frühfahrten freuen. Zudem wird weiter in die Ertüchtigung der Bahnhöfe investiert: Die bereits begonnenen Ausbauten zur Barrierefreiheit in Feldkirchen, Gilching-Argelsried, Lohhof, München-Riem und Unterschleißheim werden fortgesetzt. Ebenso läuft der Umbau der S-Bahnzüge vom Typ ET 423 weiter. Bis Ende 2020 werden alle 238 Fahrzeuge dieses Typs im Innenraum modernisiert. Zu den Verbesserungen zählen unter anderem neue Breitbandmonitore zur Fahrgastinformation, zusätzliche Haltegriffe und mehr Platz durch großzügige Einstiegsbereiche. Informationen zur S-Bahn München finden sich unter www.s-bahn-muenchen.de.

Bei mehreren U-Bahnlinien wird teilweise der Takt verdichtet, um das Angebot weiter zu optimieren, an die steigende Nachfrage anzupassen und die Fahrpläne zu vereinheitlichen. Damit verbessert sich auch die Merkbarkeit der Abfahrtszeiten. Die U7 verstärkt an einzelnen Tagen den Messeverkehr von und nach Riem. Die Samstagslinie U8 wird Richtung Neuperlach verlängert. Bei der Trambahn gilt ein neuer Netzplan mit der Linie 19 nach Berg am Laim Bf. und der Linie 21 zur St.-Veit-Straße. Zwischen Karlsplatz (Stachus) und Max-Weber-Platz entsteht durch die Überlagerung beider Linien ein 5- statt 10-Minuten-Takt. Die Linie 15 wird ab dem Fahrplanwechsel auch samstags betrieben; sie verstärkt die Linie 25 zwischen Max-Weber-Platz und Großhesseloher Brücke. Die neue ExpressBus-Linie X50 zwischen Moosacher Bahnhof, Frankfurter Ring und Alter Heide macht den Busverkehr in der Landeshauptstadt noch attraktiver. Zahlreiche weitere Verbesserungen sind auch im Laufe des Jahres 2019 geplant. Um die Pünktlichkeit zu erhöhen und Linien noch besser aufeinander abzustimmen werden die Abfahrtszeiten teilweise angepasst. Detaillierte Informationen zu den Verkehrsmitteln der Münchner Verkehrsgesellschaft sind außerdem unter www.mvg.de erhältlich.

Auch im MVV-Regionalbusverkehr der Verbundlandkreise gibt es zahlreiche Neuerungen. Die weitreichendsten Veränderungen im Überblick:

Im Landkreis München ergänzen mit den MVV-Regionalbuslinien 218, 244 und 259 gleich drei neue Linien das Angebot. Zudem wird die bestehende MVV-Regionalbuslinie 269 von ihrem bisherigen Linienende am Hainbuchenring in den östlichen Siedlungsbereich von Neuried im Bereich der Zugspitzstraße bzw. des Maxhofwegs verlängert. Zwischen Großhesseloher Brücke und dem Friedhof Grünwald verkehrt künftig täglich die erste offizielle MVV-Nachtbuslinie N272. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen werden verschiedene Linien angepasst und die Linie 379 zwischen Bad Tölz und dem S-Bahnhof Wolfratshausen deutlich ausgebaut. Die MVV-Regionalbuslinien im Landkreis Ebersberg, die in den letzten Jahren stark ausgebaut wurden, werden weiter optimiert, Fahrzeiten angepasst, Linienwege verändert und neue Haltestellen aufgenommen. Die Bedienzeiten auf der MVV-Regionalbuslinie 515 im Landkreis Erding werden deutlich erweitert – der Bus verkehrt künftig morgens schon früher und abends länger. Und auch das MVV-RufTaxi vom Bahnhof Markt Schwaben nach Isen verkehrt künftig häufiger. Ab dem Fahrplanwechsel fährt das MVV-RufTaxi auch im Landkreis Freising. Die Linien 6001, 6002, 6003 und 6004 sorgen fortan im Stadtgebiet Freising und den angrenzenden Stadtteilen auch nach Betriebsschluss der regulären Linien für Mobilität. Zudem wird die MVV-Regionalbuslinie 603 zwischen Mainburg und Freising ausgebaut. Stadt und Landkreis Dachau investieren, neben zahlreichen kleineren Fahrplananpassungen auf den übrigen Linien, vor allem in den Ausbau des Stadtverkehrs Dachau. Dort fahren die Busse abends künftig länger und auch häufiger. Ähnlich wird auch der Stadtverkehr in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck deutlich ausgeweitet. Daneben wird auf einigen Linien ein 10-Minuten-Takt in den Hauptverkehrszeiten eingeführt. Der Bedienungsbereich des MVV-RufTaxis des Landkreises Fürstenfeldbruck wird künftig auch auf den Landkreis Starnberg ausgeweitet, es verkehrt dann auch in den Gemeinden Herrsching, Inning und Seefeld. Zudem wird die MVV-Regionalbuslinie 947 grundlegend modifiziert und erweitert.

Detaillierte Informationen zu den Neuerungen bei allen Verkehrsmitteln finden sich gebündelt auf der Homepage des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) unter www.mvv-muenchen.de/fahrplanwechsel.

Fahrgastinformation

In den digitalen Auskunftssystemen, der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.mvv-auskunft.de und der App, sind die aktuellen Fahrpläne schon jetzt hinterlegt und stets aktuell.

Alle beschriebenen Neuerungen im MVV-Netz im Detail, die aktuellen Fahrpläne aller MVV-Verkehrsmittel sowie viele weitere Informationen rund um den öffentlichen Personen-nahverkehr in München und der Region finden sich, kompakt gebündelt und übersichtlich dargestellt, auch in den MVV-Fahrplanbüchern. Der „Gesamtfahrplan 2019“ zu je 3,50 Euro sowie sein kleiner Bruder, der „Schnellbahnfahrplan 2019“, zu je 1,50 Euro sind ab 1. Dezember 2018 an den bekannten Vorverkaufsstellen (MVG-Kundencenter am Hauptbahnhof und Marienplatz, S-Bahn-Kundencenter am Haupt- und Ostbahnhof), im Buchhandel und an vielen Kiosken sowie online im MVV-Shop (www.mvv-muenchen.de/shop) erhältlich. Daneben werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche landkreis- und gemeindespezifische Fahrplanhefte und handliche Minifahrpläne über die Kommunen verteilt.

In den Aushangfahrplänen an den Haltestellen des MVV-Regionalbusverkehrs werden erstmals die erlaubten Kurzstrecken im MVV-Regionalbusverkehr farbig markiert dargestellt.