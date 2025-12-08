Fahrplanwechsel bei der MVG am Sonntag, 14. Dezember 2025

Am Sonntag, 14. Dezember 2025, tritt der Jahresfahrplan 2026 in Kraft. Beim Bus gibt es einige Takt-Anpassungen und Änderungen beim Linienweg. Bei Bus und Tram wird auf einzelnen Linien die Kapazität erhöht. Außerdem gibt es geringfügige Fahrplananpassungen im Minutenbereich bei U-Bahn, Tram und Bus.

Die MVG empfiehlt allen Fahrgästen, die Fahrpläne der häufig genutzten Linien sowie die Abfahrtszeiten an den entsprechenden Haltestellen zu prüfen. Die entsprechenden Fahrpläne gibt es schon jetzt auf mvg.de/meinhalt oder in der App MVGO. In den Vitrinen an den Haltestellen werden die Fahrpläne bis zum Sonntag aushängen.

Änderungen beim Bus

Beim Bus setzt die MVG aufgrund der Erschließung neuer Wohngebiete sowie Schulstandorte und der dadurch steigenden Nachfrage einige Verbesserungen um:

Der Bus 57 verkehrt zwischen Hörweg und S-Bahnhof Freiham künftig auch sonntags tagsüber im 10-Minuten-Takt statt alle 20 Minuten.

fährt Montag bis Samstag zwischen Hörweg und Freiham Bf. länger bis ca. 23 Uhr. Beim Bus 164 wird der RufBus zwischen 21:30 und 01:15 Uhr mit einem täglichen Regelverkehr ersetzt. Der Bus fährt künftig im Takt 20 als Rundkurs Allach Bf. – Franz-Nißl-Straße – Augustenfelder Straße – Eversbuschstraße – Allach Bf.

Auf zwei Linien wird die Kapazität erhöht:

Der Bus 130 fährt von Montag bis Freitag mit Gelenkbussen.

Bereits im September wurden mehrere Maßnahmen zur Angebots-verbesserung an Schulstandorten im Münchner Norden, vor allem in Neufreimann und am Bildungscampus Freiham umgesetzt (siehe die Meldung „Busfahrplan: Verbesserungen zum Schulstart“ vom 12.09.2025).

Angesichts der finanziellen Situation muss die MVG die Angebots-verbesserungen kompensieren. Das tut sie vor allem dort, wo es die Fahrgastnachfrage zulässt. Daher entfallen vor allem Verstärkerfahrten:

Der Bus 56 kommt in der morgendlichen Hauptverkehrszeit künftig im 6/7-Minuten-Takt statt alle 5 Minuten. Außerdem entfallen die Verstärkerfahrten zwischen Pasing Bf. und Klinikum Großhadern Ost am Nachmittag, sodass die Linie auf dem gesamten Linienweg alle 10 Minuten fährt.

kommt in der morgendlichen Hauptverkehrszeit künftig im 6/7-Minuten-Takt statt alle 5 Minuten. Außerdem entfallen die Verstärkerfahrten zwischen Pasing Bf. und Klinikum Großhadern Ost am Nachmittag, sodass die Linie auf dem gesamten Linienweg alle 10 Minuten fährt. Beim CityRing 58/68 entfallen die Verstärkerfahrten zwischen Hauptbahnhof Nord und Silberhornstraße Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr.

entfallen die Verstärkerfahrten zwischen Hauptbahnhof Nord und Silberhornstraße Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr. Beim Bus 162 entfallen samstags die Verstärkerfahrten zwischen Pasing Bf. und Amalienburgstraße, sodass die Linie auch in diesem Abschnitt alle 20 statt alle 10 Minuten fährt.

entfallen samstags die Verstärkerfahrten zwischen Pasing Bf. und Amalienburgstraße, sodass die Linie auch in diesem Abschnitt alle 20 statt alle 10 Minuten fährt. Beim Bus 163 fährt an Schultagen morgens künftig nur noch alle 20 Minuten statt wie bisher alle 10 Minuten ein Verstärker zwischen Krautheimstraße und Moosach Bf.. Zusammen mit dem Bus 162 besteht dadurch in diesem Abschnitt ein 6/7-Minuten-Takt statt des bisherigen 5-Minuten-Takts.

Bei folgenden Linien gibt es Änderungen beim Linienweg und den Haltestellen:

Die Haltestelle Am Tucherpark der Linie 54 entfällt wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres.

entfällt wegen Bauarbeiten bis auf Weiteres. Die MVG-Museenlinie 100 fährt künftig einen anderen Linienweg in der Maxvorstadt. Zwischen den Haltestellen Odeonsplatz und Pinakotheken führt der neue Weg über die neue Haltestelle Brienner Straße und Haltestelle Karolinenplatz. So wird die bisherige Stichfahrt Von-der-Tann-Straße – Odeonsplatz – Von-der-Tann-Straße vermieden.

fährt künftig einen anderen Linienweg in der Maxvorstadt. Zwischen den Haltestellen Odeonsplatz und Pinakotheken führt der neue Weg über die neue Haltestelle Brienner Straße und Haltestelle Karolinenplatz. So wird die bisherige Stichfahrt Von-der-Tann-Straße – Odeonsplatz – Von-der-Tann-Straße vermieden. •Die Haltestelle Olympiapark Eissportstadion der Linien 173 und N76 heißt künftig Olympiapark Ost.

und heißt künftig Olympiapark Ost. Die Buslinien 181 und 182 erhalten eine neue Haltestelle „Klärwerk Gut Großlappen“ auf Höhe der Klärwerkszufahrt.

und erhalten eine neue Haltestelle „Klärwerk Gut Großlappen“ auf Höhe der Klärwerkszufahrt. Der NachtBus N71 fährt wegen der äußerst geringen Nachfrage künftig auf dem verkürzten Linienweg Dessauerstraße/Olympia-Einkaufszentrum – Ludwigsfeld (Campingplatz). Zwischen West-friedhof und Olympia-Einkaufszentrum fährt die Nacht-U-Bahn U1.

Änderungen bei der Tram

Auf der Tram 27 wird die Kapazität erhöht. Künftig fahren dort vierteilige statt dreiteiliger Fahrzeuge.

wird die Kapazität erhöht. Künftig fahren dort vierteilige statt dreiteiliger Fahrzeuge. Ab voraussichtlich 27. Februar geht außerdem die neue Tram 14 in Betrieb. Sie ist die erste Teilinbetriebnahme der Tram-Westtangente. Die Linie verkehrt alle 10 Minuten von Pasing Bf. über die neue Strecke auf der Fürstenrieder Straße bis zum Gondrellplatz und verbindet damit die Linien 18 und 19. Am U-Bahnhof Laimer Platz besteht zudem Anschluss zur U5 Richtung Innenstadt.

Änderungen bei der U-Bahn

Bei der U6 verschieben sich die Verstärkerfahrten zwischen Münchner Freiheit und Harras montags bis samstags um zwei Minuten. Damit verkehren die Züge gemeinsam mit der U3 in einem gleichmäßigeren Takt und sorgen für eine bessere Fahrgastverteilung.