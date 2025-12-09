Fahrplanwechsel: Das bringt 2026 für Fahrgäste der S-Bahn München

Fahrplanwechsel im Dezember mit kleineren Auswirkungen • Größere Änderungen ab Februar auf S4, S6 und RB 48 (Südostbayernbahn) • Ab Juni Haltausfall in Laim stadteinwärts bei mehreren Linien • Zahlreiche Baustellen im ganzen S-Bahn-Netz

Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember gibt es für die Fahrgäste der S-Bahn München in erster Linie kleinere Anpassungen in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. Je nach Linie werden im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Schienenpersonennahverkehr im Freistaat plant, finanziert und kontrolliert, einzelne Fahrten verlängert oder zusätzlich angeboten, während andere Fahrten oder Fahrtabschnitte entfallen.

Die Änderungen zum 14. Dezember im Detail je Linie

S1 Acht Züge, die noch am Ostbahnhof beginnen/enden, fahren bis Leuchtenbergring. S2 Nach Erding gibt es dank zusätzlicher Fahrten künftig bis 23 Uhr einen durchgehenden 20-Minuten-Takt und generell eine weitere Vereinheitlichung der Takte. Zusätzliche Fahrten und Fahrtabschnitte: Markt Schwaben ab 23:05 –> Erding an 23:22 (Mo-Fr)

Dachau ab 05:49 –> Erding an 07:02 (So)

Erding ab 06:38 –> Ostbahnhof an 07:17 (So) S3 Am Wochenende startet der 20-Minuten-Takt zwischen Deisenhofen und München bereits um 05:30. Unter der Woche entfallen auf dem Abschnitt Maisach – Mammendorf zwei schwach nachgefragte Fahrten am späten Abend Zusätzliche Fahrtabschnitte: Deisenhofen ab 05:50 –> Ostbahnhof an 06:05 (Sa, So)

Deisenhofen ab 06:30 –> Ostbahnhof an 06:45 (So) Entfallende Fahrtabschnitte: Maisach ab 22:30 –> Mammendorf an 22:36 (Mo-Fr)

Mammendorf ab 22:44 –> Maisach an 22:49 (Mo-Fr) S4 Zusätzliche Fahrten sowie Entfall mehrerer schwach nachgefragter Fahrten zwischen Grafrath und Geltendorf unter der Woche von montags bis freitags. Zusätzliche Fahrten und Fahrtabschnitte: Buchenau ab 23:51 –> Geltendorf an 00:04 (tägl.)

Trudering ab 23:21 –> Ostbahnhof an 23:29 (Mo-Fr)

Ostbahnhof ab 04:51 –> Geltendorf an 05:44 (So)

Geltendorf ab 06:34 –> Trudering an 07:33 (Sa, So) Entfallende Fahrtabschnitte: Grafrath –> Geltendorf: Abfahrt in Grafrath um 08:21, 20:21, 21:21, 23:16 (Mo-Fr)

Geltendorf –> Grafrath: Abfahrt in Geltendorf um 08:29, 20:32, 21:34, 22:31, 23:34 (Mo-Fr)

Die bisherige Fahrt Grafing ab 07:02 –> Geltendorf an 08:25 ohne Halt zwischen Buchenau und Geltendorf endet nun in Grafrath und hält in Schöngeising (Mo-Fr) S5 Eine verlängerte Fahrt nach Aying in der Nacht sowie zwei entfallende Fahrten zwischen Pasing und Germering am Ende der morgendlichen Hauptverkehrszeit. Zusätzlicher Fahrtabschnitt: Höhenkirchen-Siegertsbrunn ab 01:21 –> Aying an 01:28. (tägl.) Entfallende Fahrtabschnitte: Pasing ab 08:24 –> Germering an 08:43 (tägl.)

Germering ab 08:39 –> Pasing an 08:51 (tägl.) S6 Zwei schwach nachgefragte Fahrtabschnitte entfallen unter der Woche: Starnberg ab 22:05 –> Tutzing an 22:16 (Mo-Fr)

Tutzing ab 22:24 –> Starnberg an 22:34 (Mo-Fr) S8 Mehrere Zusätzliche Fahrten an den Wochenenden und damit Beginn des 20-Minuten-Takts ab/bis Herrsching sonntags bereits ab 08:00. Im Gegenzug entfallen samstags und sonntags einige Fahrten am späten Abend. Zusätzliche Fahrtabschnitte: Pasing ab 06:15 –> Weßling an 06:42 (So)

Germering ab 06:51 –> Pasing an 07:01 (So)

Weßling ab 07:17 –> Germering an 07:29 (So)

Weßling ab 08:41 –> Herrsching an 08:55 (So)

Herrsching ab 09:05 –> Weßling an 09:16 (So)

Herrsching ab 21:45 –> Weßling an 21:56 (Sa, So)

Herrsching ab 22:25 –> Weßling an 22:36 (Sa, So)

Weßling ab 22:21 –> Herrsching an 22:35 (Sa, So)

Weßling ab 23:01 –> Herrsching an 23:15 (Sa, So) Entfallende Fahrtabschnitte: Herrsching ab 22:05 –> Weßling an 22:16 (Sa, So)

Weßling ab 22:41 –> Herrsching an 22:55 (Sa, So)

Weßling ab 23:41 –> Herrsching an 23:55 (Sa, So) S20 Eine Hin- und Rückfahrt der S4-Taktverstärkerzüge entfällt von montags bis freitags zwischen Pasing und Buchenau: Solln ab 15:35 –> Buchenau an 16:05 endet bereits in Pasing (15:49)

Buchenau ab 16:37 –> Höllriegelskreuth an 17:19 beginnt erst in Pasing (16:55) Ende des Expander-Inhaltes

Im weiteren Jahresverlauf ändern sich dann ab dem 7. Februar die Fahrpläne der Linien S4, S6, S20 und RB 48. Grund hierfür sind die Generalsanierungen zwischen Nürnberg und Passau sowie Geschwindigkeitsreduzierungen auf der Strecke München – Buchloe. Außerdem entfällt ab dem 1. Juni bei den Linien S3, S4, S6 und S8 der Halt in Laim stadteinwärts, da DB InfraGO am neuen Bahnsteig für die 2. Stammstrecke arbeitet.

Ab 7. Februar: S4, S6 und RB 48 von Umleitungen durch Generalsanierung betroffen

Am Abend des 6. Februar startet die Generalsanierung Nürnberg – Regensburg, im zweiten Halbjahr folgt die Strecke zwischen Obertraubling und Passau. Weil dann viele Züge nach Österreich über München, Rosenheim und Salzburg umgeleitet werden, sind bei S4, S6 und RB 48 (Südostbayernbahn) montags bis freitags Änderungen nötig. Die Fahrpläne werden so aufeinander abgestimmt, dass die vorhandene Gleiskapazität bestmöglich genutzt wird. Für S-Bahn-Fahrgäste bedeutet dies eine einheitlichere Linienführung der S4 und S6, die sich bisher auf dem Ast nach Ebersberg abwechseln.

Ab 7. Februar gilt: Die S6 fährt immer bis Grafing bzw. Ebersberg. Bisher in Haar oder Zorneding endende Fahrten werden entsprechend verlängert. Die S4 fährt nur noch maximal bis Zorneding statt wie bisher nach Grafing oder Ebersberg. Zusammen mit der S6 ergibt sich dadurch ein 10-Minuten-Takt, je nach Tageszeit bis Trudering, Haar oder Zorneding. Während sich für S-Bahn-Fahrgäste zwischen Ostbahnhof und Zorneding damit nichts ändert, halten montags bis freitags insgesamt 15 Züge weniger in Eglharting, Kirchseeon und Grafing. Dafür gibt es mit der neuen Liniensystematik und leicht geänderten Abfahrtszeiten einen sauberen und gut merkbaren 20-Minuten-Takt.

Die RB 48 fährt wie gewohnt stündlich zwischen Wasserburg und Grafing Bahnhof. Zwischen 7 und 9 Uhr werden die Fahrzeiten so angepasst, dass wie bereits jetzt schon tagsüber gemeinsam mit der S6 ein 20-Minuten-Takt zwischen Ebersberg und Grafing besteht. Es fahren weiterhin zwei morgendliche Expressfahrten der RB 48 von Wasserburg direkt zum Ostbahnhof. Die nachmittäglichen Expressfahrten stadtauswärts müssen hingegen bis voraussichtlich Dezember 2026 entfallen.

Ab 7. Februar: Angepasste Fahrzeiten von und nach Geltendorf

Wegen mehrerer Langsamfahrstellen auf der Strecke München – Buchloe muss bis zur geplanten Gleiserneuerung im Herbst der Fahrplan der S4 und S20 angepasst werden. Konkret bedeutet das: Einmal pro Stunde wenden die Züge der S4 vorzeitig in Buchenau statt in Geltendorf, dafür fahren die bisher in Grafrath wendenden Züge weiter bis Geltendorf. Für Fahrgäste zwischen Buchenau und Geltendorf verschieben sich dadurch die Abfahrtszeiten um bis zu 20 Minuten. Die Zusatzfahrten in der Hauptverkehrszeit zwischen Geltendorf und Buchenau sowie die Verstärkerfahrten der S20 zwischen Geltendorf und Pasing müssen wegen geänderter Fahrzeit des Regional- und Fernverkehrs entfallen. Damit gilt von morgens bis abends einheitlich der gleiche Fahrplan ohne Zusatzfahrten in der Hauptverkehrszeit. Auch im Regional- und Fernverkehr gibt es Anpassungen.

Ab 1. Juni: S3, S4, S6 und S8 halten stadteinwärts nicht mehr in Laim

Für die 2. Stammstrecke entsteht in Laim ein neuer und barrierefreier S-Bahnhof mit vier Gleisen, damit Fahrgäste in Zukunft komfortabel zwischen der 1. und 2. Stammstrecke sowie zur Tram-Westtangente wechseln können. Sobald nächstes Jahr der erste neue Bahnsteig mit den Gleisen 1 und 2 komplett in Betrieb und dann auch wieder per Aufzug erreichbar ist, starten die Bauarbeiten für den zweiten Bahnsteig. Dafür muss der alte Bahnsteig stadteinwärts abgerissen und neu gebaut werden. Deshalb können ab 1. Juni voraussichtlich bis 2028 die aus Pasing kommenden Linien S3, S4, S6 und S8 in Fahrtrichtung Innenstadt nicht mehr in Laim halten. Fahrgäste ab Pasing können alternativ die S5 nutzen oder mit jeder anderen S-Bahn bis Hirschgarten und von dort zurück nach Laim fahren. Fahrgäste ab Laim nutzen zur Innenstadt die S1, S2 und S5.

Auch 2026 wieder zahlreiche Bauarbeiten im S-Bahn-Netz

Die Arbeiten für die Instandhaltung sowie den Ausbau des Netzes, unter anderem mit der 2. Stammstrecke, laufen weiter auf Hochtouren. Für Fahrgäste bedeutet das ein anhaltend hohes Bauvolumen über das gesamte Jahr hinweg. Im Folgenden ist eine Auswahl der wichtigsten Bauvorhaben im kommenden Jahr aufgeführt; hinzu kommen viele kleinere, aber auch größere Maßnahmen, über die die DB rechtzeitig informieren wird.