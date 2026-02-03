Fahrradfahrerin nach Kollision mit Lkw schwer verletzt

Am Montag, 02.02.2026, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger deutscher Lkw-Fahrer, mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg, mit einem Sattelzug den Frankfurter Ring in Richtung Schleißheimer Straße. An der Einmündung zur Taunusstraße wollte er nach rechts abbiegen.

Zur selben Zeit befuhr eine 55-jährige deutsche Fahrradfahrerin, mit Wohnsitz in München, den Radweg am Frankfurter Ring in dieselbe Richtung und wollte den dortigen Einmündungsbereich geradeaus überqueren.

Beide fuhren bei Grünlicht in den Einmündungsbereich ein und es kam in der Folge zum Zusammenstoß.

Aufgrund einer sofortigen Vollbremsung konnte ein Überrollen der Frau verhindert werden. Das Fahrrad allerdings wurde von den hinteren rechten Reifen komplett zerstört.

Die 55-Jährige wurde schwer verletzt und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Taunusstraße war während der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.