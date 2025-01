Fahrradparken am Hauptbahnhof

Während des Um- und Neubaus des Hauptbahnhofs sollen eine Fußgängerunterführung in eine Fahrradgarage umgewandelt und zeitnah Flächen in einer nahegelegenen Parkgarage als temporäre Fahrradstellplätze angeboten werden. Das hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats heute beschlossen.

Obwohl in den vergangenen Jahren rund um den Hauptbahnhof bereits mehrere Ersatzstandorte zum Abstellen von Fahrrädern realisiert wurden, genügt die aktuelle Situation den Ansprüchen an ein adäquates Bike-and-Ride-Angebot eines zentralen Umsteigebahnhofs nicht. Bis zur Umsetzung der geplanten Fahrradabstellmöglichkeiten nach Fertigstellung des neuen Hauptbahnhofs werden deshalb weitere Ersatzflächen benötigt, die ein geordnetes Abstellen von Fahrrädern ermöglichen.

Im Zuge der Erarbeitung des Konzepts wurden verschiedene mögliche Standorte geprüft. Mit dem heutigen Beschluss wird das Baureferat gebeten, die Planung und Realisierung der im finalen Bike-and-Ride-Konzept für den Hauptbahnhof geplanten Fahrradgarage an der Ecke Seidl-/ Arnulfstraße nächstmöglich zu veranlassen. Die Inbetriebnahme dieser Fahrradgarage in der dortigen Fußgängerunterführung ist nach aktuellem Planungsstand für das Jahr 2027 vorgesehen. Betrieben werden soll die Bike-and-Ride-Anlage durch die städtische P+R GmbH. Im Bereich nördlich des Hauptbahnhofes sollen zudem testweise weitere Fahrradabstellplätze in der Erdgeschossebene des Parkhauses an der Marsstraße mit Zugang von der Hirtenstraße entstehen. Über eine öffentlich zugängliche Gebäudepassage gelangt man von dort direkt zum Starnberger Flügelbahnhof. Je nach Fortgang der weiteren Abstimmungen können diese Ersatzstellflächen noch im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden. Zudem sollen rund um den Hauptbahnhof zusätzliche geteilte Abstellflächen für Mikromobilitätsangebote geschaffen werden.

Die Landeshauptstadt bietet mit den neuen Radabstellmöglichkeiten am Hauptbahnhof die Möglichkeit, Fahrräder diebstahlsicher, vor Witterung geschützt und vor allem geordnet auf speziell dafür vorgesehenen Flächen abzustellen, und setzt damit einen wichtigen Baustein bei der Förderung intermodaler Mobilität um.