Fahrradparken im Starnberger Flügelbahnhof wird aufgelöst

Um die Ankunft der Geflüchteten aus der Ukraine am Hauptbahnhof zu bündeln, wird die Schalterhalle des Starnberger Flügelbahnhofs in eine erste Anlaufstelle für die Ukrainer*innen umgewandelt. Dorthin soll dann auch der Infopoint der Caritas umziehen.

Das aktuelle Fahrradparken in der Schalterhalle des Starnberger Flügelbahnhofs wird deshalb mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Dort abgestellte Fahrräder werden ab Montag, 11. April, kostenpflichtig entfernt. Radler*innen werden gebeten, stattdessen die alternativen Abstellmöglichkeiten an der Bayerstraße und den von der Stadt neu eingerichteten Fahrradstandort an der Dachauer-/Ecke Elisenstraße zu nutzen. Der Weg dorthin ist gekennzeichnet.