Fahrradparkhaus Hirtenstraße am Hauptbahnhof eröffnet

Die Bauarbeiten am Hauptbahnhof – unter anderem zur 2. S-Bahn-Stammstrecke sowie zum Neubau des Empfangsgebäudes und des Starnberger Flügelbahnhofs – wirken sich auch auf den Radverkehr aus. Abstellanlagen und -flächen mussten weichen, und trotz mehrerer Ersatzstandorte genügt die Situation den Ansprüchen an ein adäquates Bike-and-Ride-Angebot für einen zentralen Umsteigebahnhof nicht. Um den Wegfall von Fahrradstellplätzen während der Bauzeit zu kompensieren, hatte das Mobilitätsreferat ein Konzept für mindestens 1.000 Fahrradstellplätze entwickelt, das der Stadtrat im Februar 2025 beschlossen hat. Ein zentraler Baustein dabei ist das neue Fahrradparkhaus Hauptbahnhof in der Marsstraße mit Zugang von der Hirtenstraße aus, das nun eröffnet wurde. Weitere Abstellmöglichkeiten werden folgen.

Das Fahrradabstellangebot in der Erdgeschossebene des Kfz-Parkhauses Marsstraße umfasst 256 Fahrradstellplätze, davon drei Stellplätze für Lasten- beziehungsweise Spezialräder. Das Angebot richtet sich vor allem an Pendler*innen am Hauptbahnhof und ist kostenfrei nutzbar, 24 Stunden geöffnet sowie videoüberwacht. Über eine öffentlich zugängliche Gebäudepassage zwischen der Arnulfstraße und der Hirtenstraße ist zudem eine direkte Wegeverbindung vom Fahrradparkhaus zu den Gleisen des Starnberger Flügelbahnhofs gegeben.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer rund um den Hauptbahnhof war lange unbefriedigend: zu wenig Stellplätze, wild abgestellte Räder und dadurch zu wenig Platz auf den Gehwegen. Mit dem neuen Fahrradparkhaus ist der erste Schritt getan,um Ordnung zu schaffen und die Situation für Reisende, Pendlerinnen und Pendler sowie für alle, die zu Fuß unterwegs sind, zu verbessern. Dass sich die Baustelle der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof seit Jahren hinzieht, ärgert mich sehr – zumal die Stadt darauf kaum Einfluss hat. Umso wichtiger ist mir, dass wir alles tun, was in unserer Verantwortung liegt, um die Beeinträchtigungen für die Menschen vor Ort abzumildern. Das neue Fahrradparkhaus ist ein erster, konkreter Beitrag dazu, den Hauptbahnhof trotz und während der langen Bauzeit funktionaler, sicherer und übersichtlicher zu machen.“

Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Uns allen ist bewusst, dass der Neubau des Hauptbahnhofs Einschränkungen für Pendler*innen, für die Münchner*innen und für Besucher*innen mit sich bringt. Die Abstellsituation für Fahrräder ist unzureichend. Mit der Eröffnung des Fahrradparkhauses in der Hirtenstraße ist ein erster Schritt zu einem neuen Angebot an Fahrradabstellanlagen rund um den Hauptbahnhof getan.“

Neben dem Parkhaus in der Hirten-/Marsstraße soll 2027 eine Fahrradgarage in der Fußgängerunterführung an der Kreuzung von Arnulf- und Seidlstraße mit über 300 Fahrradstellplätzen eröffnet werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist zudem die Inbetriebnahme von weiteren Fahrradgaragen und -parkhäusern im direkten Bahnhofsumfeld vorgesehen.

Die Stadt möchte mit den neuen Radabstellmöglichkeiten Reisenden, Pendler*innen und allen, die am Hauptbahnhof ihren Erledigungen nachgehen, die Möglichkeit bieten, ihr Fahrrad diebstahlsicher und vor Witterung geschützt abzustellen. Damit wird ein wichtiges Angebot für den steigenden Radverkehrsanteil geschaffen und intermodale Mobilität gefördert. Zudem soll die Abstellmöglichkeit die teils behindernd auf den Gehwegen abgestellten Räder verhindern und so zu mehr Sicherheit gerade auch für diejenigen beitragen, die rund um den Hauptbahnhof zu Fuß, mit Kinderwagen, Koffern, Rollatoren und ähnlichen Hilfsmitteln unterwegs sind. Weitere Infos rund um das Thema „Fahrradparken am Hauptbahnhof“ gibt es unter muenchenunterwegs.de/angebote/fahrradparken-hauptbahnhof.