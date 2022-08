Fahrradspaß in den Verbundlandkreisen mit vier MVV-Radlrallyes

Nach fünf Stadtteil-Rallyes und der „großen“ MVV-Stadtrallye folgt nun das Schmankerl für Fahrradliebhaber: Ab Donnerstag, 1. September 2022, stehen erstmals MVV-Radlrallyes zur Verfügung. Gemeinsam mit dem ADFC wurden dafür reizvolle Strecken durch die acht MVV-Verbundlandkreise ausgearbeitet und um Fragen zu markanten Wegpunkten ergänzt. Die MVV-Radlrallyes können mit dem hinterlegten GPX-Track direkt unterwegs auf dem Smartphone gelöst werden und stehen zudem im MVV-Radroutenplaner, auf der Webseite des MVV und als gedruckter Faltplan in den MVV-Regionalbussen zur Verfügung.

Schon seit 20 Jahren bringt der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) alljährlich mit seiner beliebten MVV-Stadtrallye eine Rätseltour durch die Münchner Stadtviertel heraus. Anlässlich des 50. Verbundgeburtstags hat die Rallye Zuwachs um fünf Stadtteil-Rallyes bekommen. Und nun setzt der Verbund noch eines drauf: Wer gerne mit dem Radl die einzelnen Fragestationen abfährt, kommt ab September mit vier MVV-Radlrallyes auf seine Kosten. Sie stehen ab Donnerstag, 1. September 2022, auf der Webseite des MVV, im MVV-Radroutenplaner und in einer mobilen Anwendung für das Smartphone zur Lösung unterwegs zur Verfügung.

Jede Tour führt dabei durch zwei der insgesamt acht MVV-Verbundlandkreise. So geht es auf eiszeitlichen Spuren durch das Fünf-Seen-Land von Starnberg nach Fürstenfeldbruck und durch die Amperauen von Dachau nach Freising. Eine Tour führt zwischen Isar und Starnberger See von Baierbrunn nach Wolfratshausen, eine andere von Erding an der Sempt entlang und durch den Ebersberger Forst bis nach Ebersberg. Fragen zu Denkmälern und anderen markanten Wegpunkten säumen – wie schon von der MVV-Stadtrallye bekannt – die Strecken. Gemeinsam haben die Fragen, dass sie sich meist nur vor Ort lösen lassen. Alle Start- und Zielpunkte der Rallyes sind gut mit S-Bahn und Regionalzug erreichbar und bieten maximalen Naturgenuss.

Die Radlrallyes können ab 1. September 2022 unter www.mvv-radlrallye.de direkt auf dem Smartphone gelöst werden. Dort – und im MVV-Radroutenplaner unter rad.mvv-muenchen.de im Menü „Zeige in Karte“ – sind auch GPS-Tracks und Übersichtskarten verfügbar. Zudem werden ab Anfang September kostenlose Print-Faltpläne zu den Touren in den MVV-Regionalbussen in den Verbundlandkreisen ausliegen.

Bestens unterwegs ist man bei allen Rallyes mit den MVV-Tageskarten für Mensch und Fahrrad. Die MVV-App und die MVV-Auskunft unter www.mvv-auskunft.de informieren stets aktuell über Fahrpläne und Verbindungen. Alle Informationen zu den Touren gibt es auch unter www.mvv-muenchen.de/radlrallye.