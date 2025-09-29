Fahrzeugbrand im Parkhaus

Am Montagvormittag ist es in der Paul-Henri-Spaak-Straße zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Verletzt wurde niemand, am betroffenen Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bereits am Eingangsbereich des Parkhauses vom Sicherheitspersonal eingewiesen. Dort erhielten sie die Information, dass im ersten Obergeschoss ein Fahrzeug in Brand geraten war.

Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen mit einem C-Strahlrohr in das betroffene Geschoss vor. Beim Eintreffen waren bereits Flammen und starke Rauchentwicklung sichtbar. Nach den Löschmaßnahmen konnte nach kurzer Zeit „Feuer aus“ gemeldet werden. Anschließend wurde die Etage mit einem Hochleistungslüfter sowie durch natürliche Belüftung vom Rauch befreit.

Weitere Einsatzkräfte kontrollierten sämtliche Geschosse des Parkhauses auf mögliche Schäden oder Verrauchungen.

Zur Höhe des Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.