Falsche Polizeibeamten am Hasenbergl und in Laim unterwegs

Fall 1 (Laim)

Am Montag, 04.03.2019, gegen 11.30 Uhr, kam eine über 80-jährige Münchnerin von ihrem Einkauf nach Hause, als sie vor ihrem Wohnanwesen von zwei Männern, die sich als Polizeibeamte ausgaben, angesprochen wurde. Die beiden gaben ihr gegenüber an, dass bei ihr eingebrochen wurde und sie deshalb Fingerabdrücke in ihrer Wohnung sichern müssten.

Die gutgläubige Münchnerin begab sich mit den zwei vermeintlichen Polizisten in ihre Wohnung und zeigte ihnen, wo sie ihr Bargeld und Wertgegenstände aufbewahrt hatte.

Während die Seniorin abgelenkt war, entwendeten die beiden Männer Bargeld und Goldschmuck aus der Wohnung. Anschließend konnten sich die beiden unerkannt wieder entfernen.

Fall 2 (Hasenbergl)

Am Dienstag, 05.03.2019, gegen 10.30 Uhr, kam ein Ehepaar nach seinem Einkauf nach Hause (beide über 80 Jahre alt). Als die beiden die Zugangstür zu dem Haus öffneten, drängten sich zwei ihnen unbekannte Männer vorbei und verschwanden im Treppenhaus.

Als kurz darauf das Ehepaar seine Wohnungstür öffnete, kamen die beiden unbekannten Männer aus dem Treppenhaus und drängten sich in die Wohnung. Die Männer gaben an, die Wohnung kontrollieren zu müssen und fragten, ob eingebrochen wurde bzw. ob Bargeld, Schmuck oder Gold in der Wohnung aufbewahrt würde.

Einer der beiden Männer zeigte dabei einen blauen Zettel mit Polizeiabzeichen vor. Während dessen liefen die Männer durch die Wohnung des Ehepaares und zogen mehrere Schubläden in den Zimmern auf.

Erst als die Ehefrau angab, dass sie nun die Polizei und die Hausverwaltung anrufen würde, verschwanden die beiden aus der Wohnung. Das Ehepaar musste kurz darauf das Fehlen von mehreren Hundert Euro Bargeld aus einer Geldbörse feststellen.

In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 65.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: (Fall 1)

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank; Bekleidung Jeans

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hagere Gestalt

Die Täter werden wie folgt beschrieben: (Fall 2)

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkle mittellange nach hinten gekämmte haare, dunkler Teint; Bekleidung: blaue Nylon-Steppjacke, dunkle Hose, gepflegtes Aussehen

Männlich, etwas älter, untersetzte Figur, dunkle Haare; er war dunkel bekleidet

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in Laim im Bereich Friedenheimer Straße und Endelhauserstraße und zu dem Vorfall im Hasenbergl im U-Bahnbereich geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.