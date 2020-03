Falsche Polizeibeamten in Untersendling unterwegs

Am Donnerstag, 27.02.2020 befand sich eine über 80-jährige Münchnerin an den Briefkästen im Erdgeschoss ihres Wohnanwesens, als zwei bislang unbekannte Männer von außen an die Haustür klopften. Als die Seniorin die Haustür öffnete, gaben sich die beiden Männer als Polizeibeamte aus und gaben an, dass in dem Mehrfamilienhaus eingebrochen wurde und sie daraufhin alle Wohnungen nach entwendeten Gegenständen überprüfen müssten.

Daraufhin ließ die Münchnerin die beiden Männer in ihre Wohnung. Während einer der Männer die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der zweite Mann die Wohnung nach Schmuckgegenständen. Hierbei wurden zwei Schmuckschatullen mit diversen Schmuckgegenständen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die beiden Täter entfernten sich im Anschluss wieder aus der Wohnung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kräftige Figur, sprachen deutsch mit Akzent.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zillertalstraße, Hinterbärenbadstraße und Oetztaler Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

• Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Vergewissern Sie sich im Zweifelsfall durch einen Rückruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen!