Falscher Handwerker in Neuhausen unterwegs

Am Mittwoch, 07.02.2018, gegen 14.00 Uhr, kam eine 80-jährige Rentnerin nach dem Einkaufen nach Hause. Als sie bereits das Mehrfamilienhaus betreten hatte, klopfte ein bislang unbekannter Mann von außen gegen die Scheibe. Er sagte, dass er auch in das Haus hinein müsste. Sie öffnete bedenkenlos die Tür, da im Keller des Anwesens bereits seit Wochen Bauarbeiten stattfanden.

Nachdem die Rentnerin in ihrer Wohnung angekommen war, klingelte es wenig später an ihrer Tür. Der Unbekannte gab an, dass er ins Bad müsse, um dort etwas nachzuschauen. Sie ging mit dem Mann in das Badezimmer. Er sagte ihr, dass sie die Duschbrause halten müsse, während er etwas am Waschbecken reparieren wollte. Dann telefonierte er mit dem Handy.

Nach ca. 5-8 Minuten verließ er die Wohnung wieder. Nach weiteren 15 Minuten stellte die 80-Jährige fest, dass eine zweite Person, die sie nicht bemerkt hatte, Bargeld aus ihrem Wohnzimmerschrank entwendet hatte.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 35 Jahre alt, kräftige, dicke Figur, braune, kurze Haare, braune Augen, verfärbte Zähne, sprach deutsch mit Akzent, benutzte ein Asthmaspray.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Arnulfstraße zwischen der Kriemhildenstraße und der Königbauerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.