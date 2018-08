Familien auf Citytrip – Neu und stylisch: Das STAGE 12 Hotel in Innsbruck

Designhotels und Stadthotels, in denen sich auch Familien wohlfühlen können, findet man nicht unbedingt „hinter jeder Ecke“. Anders ist das neue STAGE 12 in der Innenstadt von Innsbruck. Das neue Hotel in der Fußgängerzone Maria-Theresien-Straße entstammt der Feder von Stararchitekten und vereint modernes Wohnen mit internationalem Design und innovativem Komfort. Kosmopoliten, Städtetouristen und Businessreisende haben das städtisch-elegante Haus bereits wenige Monate nach seiner Eröffnung zum Hot Spot der Stadt erklärt (von „Hervorragend“ auf booking.com bis zu „Ausgezeichnet“ auf Tripadvisor reichen die Bestnoten).

Familien kommen keineswegs zu kurz – ganz im Gegenteil. Groß und Klein sind an der neuen In-Adresse herzlich willkommen. Schließlich sind Innsbruck und seine Umgebung für kleine Entdecker besonders spannend. Denken wir nur an den Alpenzoo, an den Abenteuerpark Muttereralmpark, an den Geisterwanderweg, an Swarovskis Kristallwelten, Familienführungen in den Museen und viele familienfreundliche Ausflugsziele mehr. In den Familien- und Dreibettzimmern im STAGE 12 finden Familien Platz und ein Ambiente zum Wohlfühlen. Eltern schätzen das Extra an Komfort: Direkt von der Tiefgarage gelangt man in die Hotellobby. Mitgebrachte Fahrräder, Tretroller und anderes Sportgerät kann in einem eigenen Aufbewahrungsraum untergebracht werden. Wenn sich Mama oder Papa einmal ausklinken möchten, bietet sich der Sauna- und Dampfbadbereich mit einem Ruheraum an. Dort sind auch junge Erwachsene ab 15 Jahre herzlich willkommen. An der urbanen Hotelbar, wo auch die Innsbrucker gern zusammenkommen, schmeckt ein gutes Gläschen. Das Frühstücksbuffet spielt alle Stücke und ein Schritt vor die Hoteltür reicht, um inmitten des kulinarischen und kulturellen Lebens der Stadt zu stehen – und natürlich in der Einkaufsstraße Nr. 1 von Innsbruck.