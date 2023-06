Familienkonzert auf dem Tollwood Sommerfestival am 1. Juli 2023

Buntes Abenteuer für die ganze Familie



Herr Jan und seine Superbänd auf dem Tollwood Sommerfestival – Konzert für die ganze Familie am Samstag, 1. Juli, in der Half Moon Bar – Eintritt frei!

Samstagnachmittag auf dem Tollwood Sommerfestival: Herr Jan kommt mit seiner Superbänd in die Half Moon Bar. Am 1. Juli um 15 Uhr wartet ein buntes Abenteuer für die ganze Familie – Eintritt frei. Gemeinsam mit seiner Superbänd saust Herr Jan zwischen Stagepiano, Kazoo und Gitarre über die Bühne, rappt, singt, erzählt aus dem Leben und schlägt dann und wann auch mal ruhigere Töne an. Unterstützt von Drums, Keyboard, E-Gitarre und mehrstimmigem Gesang der Bandmitglieder Angelino und Janis entsteht so ein unvergessliches und authentisches Live-Erlebnis, das alle mitnimmt.

Wie warme Milch mit Honig ist die Musik, ausgelassen gemeinsam tanzen und Marshmallows am Lagerfeuer – ein detailverliebter Genre-Mix – mal laut, mal leise, mal cool, mal lieb, mal nachdenklich, mal verrückt, aber immer unverkennbar: Herr Jan. Im Kinderradio laufen seine Songs rauf und runter, er ist immer wieder im TV-Sender KiKa zu sehen, wurde zum Jurysieger des deutschen Kinderliederpreises 2018 und 2019 gekürt und erhielt den ersten Publikumspreis der renommierten Christiane-Weber Stiftung. Zum Abschluss einer erfolgreichen Tour gewann er im Oktober 2022 den deutschen Kinderliederpreis. Mit diesem Rückenwind und neuen Songs im Gepäck kommt er am Samstag, 1. Juli, in die Half Moon Bar auf dem Tollwood Sommerfestival – Eintritt frei. Alle Infos zum Kinderprogramm unter www.tollwood.de/kinderprogramm.

Veranstaltung: Herr Jan und seine Superbänd – Kinderkonzert

Ort:Half Moon Bar

Datum: 1. Juli 2023

Beginn: 15 Uhr

Eintritt frei!