Familienstreitigkeit in Riem: Mehrere Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Am Sonntag, 20.06.2021, gegen 22:40 Uhr, meldete ein Hausbewohner in München-Riem einen lautstarken Familienstreit vor einem Anwesen. Sofort rückten mehrere Streifen der Polizei zum Einsatzort aus.

An der Örtlichkeit stellten diese fest, dass sich der Streit in eine Wohnung verlagert hatte und versuchten diesen zu schlichten. Hierbei ging ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München aggressiv auf den ersten Beamten zu. Der Polizeibeamte versuchte, den Mann von sich wegzudrücken, woraufhin ein Gerangel entstand. Durch eingesetzte Polizeibeamte wurde nun versucht, den Aggressor zu Boden zu bringen und zu fesseln. Hierbei gelang es diesem, einen der Einsatzkräfte am Halsbereich zu greifen und zu würgen. Nur mit großem Aufwand mehrere anwesender Beamter konnte der Tatverdächtige schließlich weggezogen und gefesselt werden. Hierbei beleidigte der 28-Jährige die Polizisten noch lautstark. Mehrere Einsatzkräfte wurden leicht verletzt und einer der Beamten musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der 28-Jährige mit Wohnsitz in München wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt, vorläufig festgenommen und an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Weitere freiheitsentziehende Maßnahmen werden derzeit geprüft.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen übernommen.