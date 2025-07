Die Familientage auf dem Oktoberfest 2025 sind, wie in den Vorjahren, für die beiden Dienstage 23. September und 30. September vorgesehen. An diesen Tagen bieten zahlreiche Fahrgeschäfte, Imbissstände und Verkaufsbuden ermäßigte Preise für Familien mit Kindern an. Dazu gehören oft vergünstigte Fahrten in Karussells und Achterbahnen, reduzierte Preise bei Schießbuden, sowie spezielle Angebote bei Süßwaren- und Imbissständen.