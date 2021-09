Fan-Boom in München: NFL is back! Live-Übertragungen im NED KELLY’S

Die National Football League (NFL) ist ein Phänomen und der Super Bowl (in der Nacht auf

den 14.2.2022) zählt als Finalspiel mit 100 Millionen Menschen vor den Bildschirmen zu den

größten Sport-Highlights der Welt. Auch hierzulande wächst der Football-Boom, was die

hohen Einschaltquoten von 2,2 Millionen Zuschauern allein in Deutschland beim diesjährigen Super Bowl bestätigen. Ebenso sind die regulären Saisonspiele der NFL inzwischen fester Bestandteil im TV-Sportprogramm:

Am 12.9.2021 startet die Regular Season!

In München lässt sich das Spektakel in der Australian Sportsbar Ned Kelly’s verfolgen. Denn hier werden bis zu drei Live-Spiele (wöchentlich um 19 Uhr und ab 22.05 Uhr, Änderungen

vorbehalten) gleichzeitig gezeigt. Außerdem flimmert den ganzen Abend NFL RedZone.

Schon gewusst? – Der US-Sport hat eine lange Tradition in München

Seit 1979 gibt’s mit den Munich Cowboys eine eigene Football-Mannschaft, die in der

German Football League (GFL) um den Titel kämpft.

Fiebert mit im Ned Kelly’s: Ab 12.9. bis zum Super Bowl

Die NFL ist in zwei sogenannte Conferences aufgeteilt: Die American Football Conference

(AFC) und die National Football Conference (NFC), die je aus 16 Teams bestehen. Von ihnen qualifizieren sich in insgesamt 17 Saisonspielen je sieben Mannschaften für die Play-offs.

In den Play-offs, die die NFC und AFC getrennt voneinander austragen, warten dann drei

Runden. In der ersten Play-off-Runde hat die beste Mannschaft jeder Conference aus der

Regular Season ein Freilos. Das zweitplatzierte Team spielt gegen das Siebtbeste und so

weiter. Dabei gibt es immer nur ein K.O.-Spiel. Die dritte Runde ist das sogenannte

Conference Championship Game: Hier ist der Gewinner aus NFC und AFC der Sieger der

jeweiligen Conference und steht im Super Bowl.

Bis es soweit ist, feuern die Münchner in der Australian Sportsbar Ned Kelly’s ihre NFLMannschaft an. Ein Update zum Spielplan gibt’s regelmäßig unter www.nedkellysbar.de.

Kilians Irish Pub und Australian Sportsbar Ned Kelly’s

So-Do 12-1 Uhr, Fr 12-3 Uhr, Sa 11.30-3 Uhr (Kilians)

Mo-Do 17-1 Uhr, Fr 17-3 Uhr, Sa 11.30-3 Uhr, So 12-1 (Ned Kelly’s)

Frauenplatz 11

80331 München

Telefon: 089/242 198 99

Web: www.kiliansirishpub.de und www.nedkellysbar.de

Kennedy’s Bar & Restaurant

So-Do 11.30-1 Uhr

Fr-Sa 11.30-3 Uhr

Sendlinger-Tor-Platz 11

80336 München

Telefon: 089/599 88 460

Web: www.kennedysmunich.com