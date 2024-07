Fan Walk: Nach links, nach rechts und einmal um den Olympiapark herum

Oranje- und rumänische Fans stimmen sich gemeinsam aufs EM-Achtelfinalspiel ein

Fußball-Freude in Orange: Ihre Fan Walks sind schon jetzt EM-Geschichte. Morgen, Dienstag, 2. Juli, kommen die niederländischen Fans nach München und tauchen die Landeshauptstadt in ein Meer von orangefarbenen Trikots, Fahnen und Hüte. Dann heißt es nach links, nach rechts und einmal um den Olympiapark herum. Schon um 11.00 Uhr treffen sich die Oranje-Fans auf dem Platz vor dem Olympia-Eissportzentrum, wo sie sich unterstützt von einem DJ auf ihren Marsch einstimmen. Begleitet von zwei Party-Bussen führt die Fan-Route dann um 12.00 Uhr von dort über die Lerchenauerstraße, die Ackermann-Straße, den Spiridon-Louis-Ring über den Zufahrtsweg Olympiastadion-Süd in die Fan Zone.

Ab 13.00 Uhr ist in der Fan Zone Olympiapark dann Partystimmung mit Bühnenprogramm angesagt. Hier feiern die niederländischen gemeinsam mit den rumänischen Fans bis es ab 14.30 Uhr mit dem Busshuttle zum Achtelfinalspiel um 18.00 Uhr in die Fußball Arena München geht.

„Das gibt es nicht oft, Fans die vor einem entscheidenden Match ausgelassen und friedlich zusammen feiern möchten. Wir freuen uns auf die niederländischen und rumänischen Fans. Und ich möchte es auf keinen Fall versäumen, mich bei allen Beteiligten zu bedanken, die mit großem persönlichen Einsatz diesen Fan Walk und die gemeinsame Zeit in der Fan Zone so kurzfristig ermöglicht haben, wie die Kolleginnen und Kollegen der Landeshauptstadt München, der Polizei, der Feuerwehr, unseres Sicherheitsdienstleisters, unseres Gastronomen, des Sanitätsdienstes, den Fan-Vertretungen aus den Niederlanden und Rumänien und nicht zuletzt natürlich bei meinem hochengagierten Olympiapark-Team“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Der Eintritt zur Fan Zone, dessen Programm nach der Fan-Party am Dienstag dann ab 15.00 Uhr fortgesetzt wird, ist frei, das Programm und weitere Infos finden Sie hier.