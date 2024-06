Fan Zone Olympiapark stockt Public Viewing auf: Deutschland-Spiele nun auch im Olympiastadion

Für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft erweitert die Fan Zone Olympiapark das Public Viewing. So können alle Fußball-Fans am kommenden Samstag, 29. Juni, das Achtelfinalspiel der DFB-Elf nicht nur auf den drei Screens auf der Seebühne, dem Theatron und unter dem Magic Sky auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz verfolgen, sondern zusätzlich im Olympiastadion.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Der sportliche Erfolg der deutschen Mannschaft sorgt für großes Interesse und großen Zustrom in die Fan Zone im Olympiapark. Und auch zu den anderen Spielen kommen viele Gäste zu uns nach München. Um noch mehr Fans die Möglichkeit zu geben, die Spiele zusammen live zu erleben und die Situation in der bestehenden Fan Zone zu entspannen, öffnen wir zusätzlich ab dem kommenden Wochenende auch das Olympiastadion für die Live-Übertragung der Spiele der deutschen Mannschaft und für die Spiele, die in München stattfinden. Ich freue mich, dass die Umsetzung so schnell gelungen ist und wünsche allen Fußballfans weiter viel Spaß!“

„Es freut mich sehr, wie gut die Fan Zone Tagen angenommen wird. Bis heute kamen über 330.000 Besucher:innen in den Park, um den Fußball und das Rahmenprogramm gemeinsam zu erleben. Wir sind glücklich, den Münchnerinnen und Münchnern sowie unseren europäischen Gästen zu den Deutschlandspielen im Olympiastadion nun noch mehr Plätze zum Mitfiebern anbieten zu können“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne zur Erweiterung des Public Viewing.

Der Screen im Olympiastadion ist 160 Quadratmeter groß und wird in Höhe des Mittelkreises vor der Gegentribüne installiert, so dass neben den 25.000 Besucher:innen rund um den Hans-Jochen-Vogel-Platz weitere 20.000 Fans die Spiele des deutschen Teams live miterleben können. Die Stadion-Haupttribüne steht sanierungsbedingt für diesen Zweck nicht zur Verfügung.

Geöffnet wird das Olympiastadion als Ausweichstätte für das Public Viewing am 29. Juni um 17.00 Uhr. Übertragen werden beide Achtelfinalspiele des Tages um 18.00 und 21.00 Uhr. Wie in der Fan Zone, deren Programm wie gewohnt schon um 13 Uhr beginnt, gilt auch hier freie Platzwahl, die Stadion-Kioske versorgen die Fans mit dem üblichen Angebot an Speisen und Getränken. Die Ein-Liter-Plastikflaschenregelung und alle anderen Do’s & Dont’s der Fan Zone gelten auch für das Olympiastadion. Der Zugang erfolgt über den Eingang Nord. Für Menschen mit Behinderung stehen die üblichen Rollstuhlfahrerplätze oberhalb der Blöcke M2 und N1 zur Verfügung.

Der Eintritt zur Fan Zone auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz und ins Olympiastadion ist frei, das tägliche Programm und weitere Infos finden Sie hier.