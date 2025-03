Fantasy gewinnen Duo-Duell gegen Selena Gomez & Benny Blanco

„Willkommen im Wunderland“ heißt das neue Album des Schlager-Duos Fantasy. Und einfach wundervoll ist auch die Darbietung in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment: Fredi Malinowski und Martin Hein feiern ihre neunte Nummer-eins-Platte und setzen sich gegen Selena Gomez & Benny Blanco durch. Die beiden frischverlobten Stars haben auf dem Kollabo-Werk „I Said I Love You First“ jede Menge Liebe mitgebracht.

„Du bist nicht allein“ ist die Message von Singer-Songwriter Florian Künstler, der Bronze erobert. Deutlich brachialer gehen die Dark-Metaller von Cradle Of Filth zu Werke: „The Screaming Of The Valkyries“ ist an fünfter Stelle zu hören. Die Rockbands Gotthard („Stereo Crush“, elf) und Rush („Rush 50“, 14) sowie Rapper Mali („G-Code“, 13) debütieren ebenfalls in der Top 20. Als Aufsteigerin der Woche klettert „König:in“ AnNa R. postum von Rang 82 auf 49.

Die Single-Charts dominiert zum siebten Mal in Folge Oimaras „Wackelkontakt“. Hinter dem Stimmungshit rangieren Zartmann („Tau mich auf“, zwei) und ROSÉ & Bruno Mars („APT.“, drei). „Nur ein Wort“ hat Noah Kraus übrig: Seine HipHop-Version des Wir sind Helden-Klassikers erzielt auf Position 31 den höchsten New Entry.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.