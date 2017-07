Faris al Sultan holt für kids to life den Sieg

Der der ehemalige deutsche Triathlet und mehrfache Ironman-Sieger (2005–2013) Faris al Sultan, auch bekannt aus der Vox-Serie „Ewige Helden“, holte dieses Jahr am Sonntag 16. Juli 2017 beim 8. Benefizlauf des TSV Unterhaching run4trees in Unterhaching für die Anton Schrobenhauser-Stiftung kids to life den Titel auf die 10,3 km-Distanz. Tanja Büttner, die Gewinnerin des Halbmarathons im letzten Jahr und ehrenamtliche Lauftrainerin, musste sich dieses Jahr nur der Deutschen Meisterin im Marathonlauf 2009 und 2010, Bernadette Pichlmaier, geschlagen geben.

Das Team von kids to life kam aufgrund einer Anfrage der Inneren Mission Riemerling zustande. Dort trainiert eine Gruppe junger unbegleiteter Flüchtlinge mit ehrenamtlichen Lauftrainern. Die Einrichtung konnte das Startgeld nicht aufbringen oder die nötigen Mittel, um alle Läufer mit Laufschuhen zu versorgen. Darauf angesprochen stellte kids to life die nötigen Gelder bereit und schickte gleich ein ganzes Team aus Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Freunden der Stiftung zur Unterstützung mit ins Rennen. Am Ende stellte die Anton Schrobenhauser-Stiftung kids to life mit 40 Läufern das größte Team. Die Firma mailworXs (Privater Briefdienstleister) sponserte die Laufshirts.

In 2016 nahm kids to life erstmalig bei run4trees teil. Durch das positive Erlebnis der Vorbereitungszeit und die guten Ergebnisse beim Lauf waren viele Teilnehmer hochmotiviert, auch in 2017 an den Start zu gehen. Vor allem die Kinder und Jugendlichen aus den sozialen Einrichtungen haben hart trainiert und freuen sich auf die Veranstaltung und Team Spirit, wie Hubert Lüers, Geschäftsführer des Tillmann Kinder- und Jugendhauses berichtete. Stiftungsleiterin Barbara Hathaway: „In den Einrichtungen gibt es Laufteams, die sich gerne bei einem Lauf präsentieren. Wir freuen uns, wenn wir durch unsere Unterstützung die Teilnahme ermöglich und den Kindern und Jugendlichen ein unvergessliches Erfolgserlebnis schenken können.“

Die detaillierten Ergebnislisten mit allen Läufern und Zeiten zum run4trees finden Sie unter www.run4trees.de.