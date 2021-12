Fasanerie/ Schwabing West: Zwei Fälle von Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Fall 1:

Am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 12:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München beim Betreten ihres Wohnanwesens durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser behauptete, er müsse die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen. Daraufhin gewährte ihm die über 80-Jährige Zutritt zu ihrer Wohnung und gemeinsam begab man sich ins Badezimmer, wo man den Wasserhahn über einen gewissen Zeitraum überprüfte.

Zwischenzeitlich gelangte wohl eine weitere Person in die Wohnung und entwendete hochwertigen Schmuck.

Fall 2:

Kurze Zeit später, am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 13:00 Uhr, wurde eine über 90-Jährige wie im Fall 1 beim Betreten ihres Wohnanwesens durch einen unbekannten Täter angesprochen, welche ihre Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen wollte. Auch in diesem Fall begab man sich gemeinsam in die Wohnung ins Badezimmer, wo entsprechende Überprüfungen durchgeführt wurden.

In diesem Zeitraum begab sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein zweiter Tatverdächtiger in die Wohnung und entwendete Bargeld aus einer Geldkassette.

In beiden Fällen entfernten sich die unbekannten Täter unerkannt, bevor die Betroffenen auf den Diebstahl aufmerksam wurden. So waren trotz verständigtem Polizeinotruf anschließende Fahndungsmaßnahmen nicht erfolgreich.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die bislang unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 – 45 Jahre, ca. 175 cm, südländische Erscheinung, kräftige Statur, schwarze, kurze, lockige Haare, kurzer Kinnbart, Mundschutz am Handgelenk; bekleidet mit einer grauen Hose und einer dicken Jacke; sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Täter 2:

Liegt keine Personenbeschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Olympiapark / Linus-Funke-Weg / Reinachstraße / Himmelschlüsselstraße / Hornstraße / Winzererstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.