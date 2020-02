Fasching 2020: MVG verstärkt im Einsatz

U-Bahn und MVG-Nachtlinien verstärkt im Einsatz

Bus-Umleitungen in mehreren Stadtteilen

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) legt zum Faschingsendspurt ab Freitag, 21. Februar, Sonderschichten ein: In den vier „Faschingsnächten“ sind die MVG-Nachtlinien durchgehend im dichten Wochenend-Takt unterwegs. Außerdem fährt die U-Bahn in den Nachtstunden. Das närrische Treiben führt allerdings auch zu Einschränkungen im Busverkehr.

Freitag, 21. Februar bis Faschingsdienstag, 25. Februar 2020

U-Bahnfahrten auch nachts – MVG-Nachtlinien öfter

In den vier „Faschingsnächten“ (Freitag, 21. Februar, auf Samstag, 22. Februar, bis Rosenmontag auf Faschingsdienstag, 24. auf 25. Februar) werden auf allen U-Bahnlinien zusätzliche Fahrten angeboten. Zwischen ca. 1 Uhr und ca. 2.30 Uhr fahren die U-Bahnen halbstündlich. Eine weitere Fahrt pro Richtung findet auf allen Linien etwa eine Stunde später statt; die Züge starten zwischen ca. 3.20 Uhr und 3.46 Uhr an den Endstationen. Die genauen Abfahrtszeiten für jede Linie finden Kunden unter anderem mit Hilfe der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.mvg.de.

Die MVG-Nachtlinien fahren ebenfalls öfter: NachtBus und NachtTram kommen in allen vier Nächten bis in die frühen Morgenstunden im Wochenend-Takt, also alle halbe Stunde (N19 Karlsplatz/Stachus – Pasing Bf. und N27 Petuelring – Ostfriedhof alle 15 Minuten). Die NachtBus-Linien N40, N41, N43, N44, N45, N71, N72, N74 und N75 bis N79 fahren alle 30 Minuten, der N40 im 15-Minuten-Takt, ebenso der N41 im Abschnitt Am Hart und Aiden-bachstraße (N80/N81 stündlich).

Faschingssonntag, 23. Februar

Einschränkungen im Münchner Osten

In Oberföhring findet am Sonntag, 23. Februar ein Faschingsumzug statt. Deswegen kommt es bei den Buslinien 50, 154, 187 und 188 zu Einschränkungen.

Der MetroBus 50 wendet ab ca. 13 Uhr bereits an der Haltestelle Unterföhring Ferin-gastraße Ost, der StadtBus 154 ab ca. 12 Uhr zunächst an der Haltestelle Johanneskirchen Bf. und ab ca. 13 Uhr an der Johanneskirchner Straße. Der StadtBus 187 fährt ab ca. 13 Uhr nur zwischen Michaelibad und Rümelinstraße. Der StadtBus 188 wird in dieser Zeit via Effnerstraße umgeleitet; die Haltestellen Bürgerpark Oberföhring bis St. Emmeram werden nicht bedient.

Faschingsdienstag, 25. Februar

Umleitungen in der Innenstadt

Das Faschingstreiben in der Innenstadt führt von ca. 9 Uhr bis 20 Uhr zu folgenden Einschränkungen: Der MetroBus 52 wendet am Sendlinger Tor, der MetroBus 62 wird zwischen Sendlinger Tor und Haltestelle Blumenstraße umgeleitet. Die Haltestellen St.-Jakobs-Platz, Marienplatz (Rindermarkt) und Viktualienmarkt werden somit nicht bedient. Der StadtBus 132 endet bereits ab Montag, 24. Februar vorzeitig am Isartor (wegen einer Baustelle gilt dies bis September 2020). Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle können nicht bedient werden.

Umleitung in Allach

In Allach findet ebenfalls ein Faschingsumzug statt. Darum werden der ExpressBus X36, der StadtBus 160 und der StadtBus 164 von ca. 14 Uhr bis 16 Uhr zwischen Spiegelbergstraße bzw. Kieselstraße und Allach Bf. über die Eversbuschstraße umgeleitet. Die Haltestellen Franz-Nißl-Straße, Georg-Reismüller-Straße und St.-Johann-Straße können nicht bedient werden.

Am Faschingsdienstag sind die MVG-Kundencenter und das MVG-Fundbüro bis 12 Uhr geöffnet. Genaue Öffnungszeiten finden Kunden auch unter www.mvg.de. Die MVG Hotline (0800 3 44 22 66 00) ist wie immer rund um die Uhr erreichbar (Anruf kostenfrei).